Başkan Tarhan, minik Nazlı’yı kırmadı, evine misafir oldu

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 9. Soli Güneş Festivali’nde kendisine evlerine davet eden 8 yaşındaki Nazlı Yıldırım’ı kırmadı. Minik Nazlı’yı evinde ziyaret eden Başkan Tarhan, çocukların LÖSEV’e destek için hayata geçirdikleri projeye kendisini almalarını istedi ve destek sözü verdi.

9. Soli Güneş Festivali kapsamındaki etkinliklerde Başkan Tarhan’la görüşme fırsatı bulan 8 yaşındaki Nazlı Yıldırım, ailesiyle tanışması için Tarhan’ı evine davet etti. Minik Nazlı’yı kırmayan Tarhan, Atatürk Mahallesi’ndeki evini ziyaret ederek, aile fertleri ve komşularıyla bir araya geldi. Başkan Tarhan’ı bir anda karşılarında gören çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sarılarak sevinçlerini ifade eden çocuklar, ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Ziyaret esnasında çocuklarla sohbet eden Tarhan, miniklere top ve kitap hediye etti.

Çocuklar ziyarette, Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) katkı sunmak adına başlattıkları projeden bahsettiler. Çocukların, kendi aralarında geri dönüşümden yaptıkları ürünleri satarak, gelirini de LÖSEV’e bağışladıklarını anlatmaları üzerine Tarhan, projeye katkı sağlamak istediğini belirterek, çocukların projesine destek sözü verdi.

Gittiği her yerde çocukların sevgi gösterileriyle karşılandığı için kendisini oldukça huzurlu ve mutlu hissettiğini dile getiren Başkan Tarhan, “Çocuklarımızın gözlerindeki o pırıltı, yüzlerindeki o samimi gülümseme beni mutlu ediyor, çalışmalarımda motive olmamı sağlıyor. Nerede bir çocuk görsem sohbet ediyor, onların hayallerini dinliyorum. Fırsat buldukça çocuklarla bir araya gelip, yoğun çalışma tempoma renk katıyorum. Bugün de Nazlı kızımızın daveti üzerine Yıldırım ailesini ziyaret ederek, aile fertleriyle bir araya geldim. Burada sevimli çocuklarımızın kendi aralarında başlattıkları projelerini dinledim ve çok etkilendim. Kendi imkanlarıyla geri dönüşümden yaptıkları eşyaları satarak, gelirini de LÖSEV’e bağışladıklarını öğrendim. Bu projelerinde yer almak için talepte bulundum. Sağ olsun miniklerimiz projelerinde bizlere de yer verdi. Bende sevimli çocuklarımıza destek olacağımdan dolayı çok mutluyum. Bizleri evine davet eden 8 yaşındaki Nazlı başta olmak üzere aile fertlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, bu vesile ile tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.