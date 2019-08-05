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Başkan Tarhan, Mezitli’deki dönüşümü anlattı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu yıl ilki düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli edebiyat ve siyasetçilerinin yer aldığı 1.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24
Başkan Tarhan, Mezitli’deki dönüşümü anlattı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu yıl ilki düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli edebiyat ve siyasetçilerinin yer aldığı 1. Burhaniye Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak katılarak ilçedeki dönüşümü anlattı.


Aralarında eski milletvekilleri Mustafa Balbay, Fikri Sağlar, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kartal Belediye Başkanı Göghan Yükel’in de yer aldığı söyleşilere konuk olarak katılan Tarhan, hiç kütüphanesi olmayan Mezitli’de Kafe Kütüphane’den Toros Dağlarının tepesinde açılan Şehit Hava Pilotlar Ali Rıza Soykal ve Muammer Tamay Kütüphanesine kadar Mezitli’yi kütüphanelerle donattıkları süreci anlattı.


"Yaşadığımız sıkıntıların temelinde en az kitap okuyan ülkelerden birisi olmamız geliyor. Kitap okuma oranı arttıkça toplumsal ayrışmanın ve sıkıntıların önüne geçebiliriz" diyen Tarhan, Mezitli’nin her bölgesine açtıkları kütüphanelerle kitap kenti haline geldiklerini söyledi. Tarhan, "Belediyemizin bir çok yerinde kütüphanemiz var. Gençlik merkezimizde, 10 gönüllü evimizde ve Down Kafede var. Mersin’in ilk kafe kütüphanesini bir hayırseverimizin desteğiyle açtık. Sahilde de Toros Dağlarının tepesinde de kütüphaneler açtık. Türkiye’de ilk kez uygulamaya soktuğumuz Kitap Okuyan Çocuk Oyun Kitaplığı üniversitelerin ders kitaplarına girdi. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı ’Nutuk’ olmak üzere dünya klasiklerinden önemli eserlerin yer aldığı on binlerce kitabı belediye olarak bastırıp ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Belediye olarak kitaba ulaşmak isteyen her vatandaşımıza destek vermeye çalışıyoruz" dedi.


Konuşmasında Mezitli’de sadece kitaba ulaşmakta değil her alanda yaşanan değişimi örnekleriyle anlatan Tarhan, 5 yılda 5 yüzü aşan halk günleri vekatılımcı belediyecilik, Gençlik Merkezleri, Gönüllü Evleri kadınlara yönelik başarılı çalışmalar, şeffaf yönetim, örgütlenme, çiçek ve 2. el kitap satışını da içeren sokak ekonomisi örnekleri, Kadın Üretici Pazarları, kooperatifleşme, Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülü, örgü evi ve örgülü sokak, jakaranda korulukları, hobi bahçeleri, uluslararası boyuta taşınan Soli Güneş Festivali gibi farklı alanlarda yapılan çalışmaları anlattı.


Festivalin sonunda Başkan Tarhan’a yaptığı hizmetler ve konuk olması nedeniyle teşekkür plaketi veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, en kısa sürede Mezitli’ye gelerek yapılan çalışmaları yerinde görmek istediğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24
  1. kitap

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