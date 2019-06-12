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Başkan Tarhan, kooperatifçiliği anlattı

Mezitli Başkanı Neşet Tarhan, sosyal devlet anlayışının yerleşmediği ülkelerde kooperatifçiliğin gelişmediği belirterek, şu an Türkiye’de gerçek kooperatifçiliğin yapılamadığını savundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
Başkan Tarhan, kooperatifçiliği anlattı

Mezitli Başkanı Neşet Tarhan, sosyal devlet anlayışının yerleşmediği ülkelerde kooperatifçiliğin gelişmediği belirterek, şu an Türkiye’de gerçek kooperatifçiliğin yapılamadığını savundu.


Tarhan, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV), Friedrich-Ebert- Stiftung Derneği ve Yurttaşlık Derneği ortaklığı ile düzenlediği ’Katılımcı kentyönetişimi için yerel yönetim ve kooperatif işbirliği’ konulu panele konuşmacı olarakkatıldı.


Yüksek ziraat mühendisi doktorasını da Köy İşleri ve Kooperatifçilik alanında yapanTarhan, dünyada kooperatifçilik sürecini anlattı. Sosyal devlet anlayışının yerleşmediğiülkelerde kooperatifçiliğin gelişmediği söyleyen Tarhan, şu an Türkiye’de gerçekkooperatifçiliğin yapılamadığını savundu.


1800’lü yıllarda birçok ülkede kooperatifçilik uygulamasının mevcut olduğunu ifadeeden Tarhan, Türkiye’de yaşanan süreci şöyle aktardı; “Her alanda büyük devrimleryapan Mustafa Kemal Atatürk, o kadar yoğun mücadele sırasında kooperatifçilikkonusunda da çalışma yaptı. Hatta Mersin’in Silifke ilçesinde kurulan bir üretimkooperatifinin de bir numaralı üyesi olmuştur. Ben 9 yıl Ticaret Bakanlığı yani ozamanki adıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı’nda çalıştım. Adına dikkat edindevlet o kadar kooperatifçiliği benimsemiş ki, adına bakanlık kurmuş. Sonra kaldırıldı.Daha sonra Ticaret Bakanlığı’nda, Kooperatifçiler Birliği Genel Müdürlüğü’nde müdüryardımcılığı görevinde de bulundum. Ama ne Fiskobirlik ne Çukobirlik ne diğeri, hiçbirisi bizim anladığımız anlamda kooperatifçilik değildi. Bunlar zorunluluktan kurulan,memurunu, müdürünü devletin atadığı kurumlardı. Böyle kooperatifçilik olmaz. Tümbunlara rağmen bu kooperatiflerin tarıma da çok büyük katkılarının olduğunun da altınıçizmek istiyorum."


1984 yılından sonra büyükşehirleri de belirleyen bir yasa çıktığını ve tümkooperatifçilik anlayışının tamamen yok edildiğini kaydeden Tarhan, "Bana göre1930’larda çıkan yasaklar bile 1984 belediye yasasından daha çağdaş ve ilericidir.Daha sonra çıkan yasayla da zaten köyler mahalleye dönüştürüldü. Bu yasaya göreinsanımızın yüzde 90’a yakını kentlerde yaşıyor” dedi.


Mezitli’de tarımsal üretimin güçlenmesi için yapılan çalışmalara da değinen BaşkanTarhan, “Biz belediye olarak günümüz şartlarında elimizden geldiği kadarıyla mücadelevermeye çalışıyoruz. Gönüllü evlerimiz var. 12 gönüllü evimizde yüzde 90’ı kadınlardanoluşan gönüllülerimiz üretim yapıp çocuk okutuyorlar. Yine gönüllü seramız var. Orada3 arkadaşımız harikalar oluşturuyor. Nedense bu sayıyı yükseltemedik. Zorlakooperatifçilik olmaz, gönüllülüğe dayalı olmalı. Biz de 9 farklı yerde 650 civarındakadınımızın yararlandığı bir ‘Kadın Üretici Pazarlarımızı’ kurduk. Tam olarakkooperatifçilik anlayışını yerleştiremedik ama orada tezgâh açan kadınlarımız çokmutlu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
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