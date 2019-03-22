Başkan Tarhan, down sendromlu çocuklarla birlikte zumba yaptı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ’Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklarla zumba yaptı.

Dünya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin sahip olduğu bu genetik farklılığa dikkat çekmek için çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından Dünya Down Sendromu Günü Mezitli Belediyesi Down Kafede yapıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Miletvekili Alpay Antmen, Belediye Meclis üyeleri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Kahveci ve vatandaşlar katıldı. Başkan Tarhan ile milletvekili Antmen’in sahneye çıkarak çocuklarla birlikte zumba yapması büyük ilgi gördü. Burada konuşan Tarhan, halkın down sendromlu gençlerin ve sergileyebildikleri yeteneklerinin farkına varmaları için bu tür buluşmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Bir hastalık değil, genetik bir farklılık olan down sendromu, sadece insanda değil, her canlıda görülebilen bir durum. Sayıları oldukça fazla olmasına rağmen sosyal hayatta yerleri pek bulunmayan down sendromlu bireylerin, hayata karışmalarını zorlaştıran genetik farklılıklarına rağmen gerekli eğitim, sosyal farkındalık ve kabullenme bu durumu tersine çevirebiliyor. Biz belediye olarak zaten bunları biliyor ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Down kafemizde onların sosyal alanda daha çok yer almalarına imkan tanırken, halkımızın da onlarla bir arada olarak aslında farklı olmadıklarını, eksik değil, bizden çok fazla olduklarını fark etmelerini istiyoruz” dedi.

Özellikle öğle yemeklerini down kafede down sendromlu çocuklarla yemeye gayret gösterdiğini ifade eden Tarhan, “Bu arkadaşların bizden bir fazlalığı var. +1 kromozom bizden daha farklı bu arkadaşlarımız. Ama bu fazlalık artı özelliklere sahip kıldı. Bizden çok farklı özelliklere sahipler. Çok temiz yürekliler. Keşke hepimiz bunlar kadar temiz yürekli olabilsek. Keşke hepimiz bunlar kadar sevecen olabilsek. Down sendromlu çocuklarımıza elimden geldiğince zaman ayırıyor, seviyor ve sarılıyorum. Onlarda çok farklı bir enerji görüyorum. Onların mutlu olduğunu görmek bana güç veriyor" şeklinde konuştu.

Tarhan, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.