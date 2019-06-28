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Başkan Tanış, gençlerle buluştu

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençlik buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ve gençlerle bir araya geldi.

28 Haziran 2019 Cuma 09:54
Başkan Tanış, gençlerle buluştu

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençlik buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ve gençlerle bir araya geldi.


Gürpınar Belediyesi tarafından gençlerin ilçedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu gençlik meclisi buluşmalarının ilkine Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da katıldı. Bu kapsamda Çavuştepe Mahalle sakinleri ve gençleri ile buluşan Başkan Tanış, gençlere söz hakkı vererek talep ve önerilerini dinledi.


Başkan Tanış, belediye olarak gençlere özel önem verdiklerini belirterek, "Çavuştepe Mahallesi, Seyit Maşruk Arvas’dan izler taşıması, aile ve akraba dostlarımızın olmasından dolayı benim için ayrı bir öneme sahiptir. Bu açıdan ilk gençlik buluşmamızı burada yapmak, siz değerli gençlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerin ilçemizi daha da kalkındıracak projeler üretmesini istiyoruz. Fikir sizden icraat bizden diyoruz. İlçemizi ve belediyemizi gençlerin katılımıyla birlikte yönetmek istiyoruz. Gençler bizim için çok önemli. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.


31 Mart seçimleri sonrası ilçede önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Tanış, halk tarafından verilen emaneti en iyi şekilde temsil etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı. Başkan Tanış, "Üç aylık süre içerisinde sosyal belediyeciliğin yanı sıra fiziki çalışmalarda da önemli bir yol kat ettik. Çiftçilerimiz için 160 kilometre tarımsal sulama kanallarını ve göletlerini temizledik. Su bentleri inşa ettik. Bu büyükşehirin çalışması olmasına rağmen yapmadılar. Bizde bu duruma kayıtsız kalmadık. Bunun yanı sıra hiç yolu olmayan başta mezralarımız olmak üzere birçok mahallede yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede 32 kilometre stabilize yol yaptık. Aynı zamanda Van’da sezonun ilk sıcak asfalt çalışmasını yaparak ilçe merkezimizdeki yeni imar yolları açtık. Ramazan ayında çok ciddi katılımlar ile ilçe merkezinde ve Hoşap Mahallemizde gönül sofraları kurduk. Yine metruk yapıların yıkılması ve temizlemesi bir diğer önemli çalışmalarımız arasında. Çok kısa sürede bu çalışmalara imza attık. Proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Allah’ın izniyle gece gündüz demeden bunları hayata geçirmek için, Gürpınar’ı mahalleleri ile birlikte daha da yaşanılır ve güzel kılmak için çaba sarf ediyor ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:54
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