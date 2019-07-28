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Başkan Tanır: “Geleneklerimizi tekrar hayata kazandırıyoruz”

Bursa’nın Kestel ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Emir Dede pilav etkinliğine katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kaybolmaya yüz tutan gelenekleri hayata kazandırmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:08
Başkan Tanır: “Geleneklerimizi tekrar hayata kazandırıyoruz”

Bursa’nın Kestel ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Emir Dede pilav etkinliğine katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kaybolmaya yüz tutan gelenekleri hayata kazandırmaya gayret gösterdiklerini söyledi.


Kestel ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde geleneksel Emir Baba pilav etkinliğine birlerce kişi katıldı. 400 kilo et ve 500 kiloyu aşkın pirinç kullanılarak hazırlanan pilav herkese bol bol ikram edildi. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla başlayan etkinlikte mehter takımı da gönülleri coşturdu.


Lütfiye Mahallesi’nin Bulgaristan’dan 1800’lü yılların başında göç eden vatandaşların kurmuş olduğu bir yerleşke olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Burada Emir Dede’yi anma vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz pilav günümüzde binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Kestel’in değişik köylerinden, mahallelerinden ve Bursa’nın ilçelerinden de vatandaşlarımızda aramıza katıldı. Her sene daha kalabalık olarak etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberliğin adına güzel mesajlar verildi. İnşallah diğer mahallelerimizde de bunun gibi programları düzenlemeye devam ederiz. Lütfiye Mahallemiz 600 yıllık köklü mahallelerimizden biridir. O günlerden bugünlere uzayan geleneğini yad ediyoruz. Zaman zaman kesintiye uğramış olsa da, biz bunları tekrar canlandırma adına belediye olarak farklı alanlarda verdiğimiz desteklerle yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.


Lütfiye Mahallesi Muhtarı Davut Eren ise, “Köyümüzün ilk kuruluşundan bu yana Emir Dede pilav günümüz daha ilerisine götürmek için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda meyvesini veriyor. Her sene daha fazla kalabalık köyümüze geliyor. Bizim bu günlerde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Her yıl 500 kilo pilav, 400 kilo et ikram ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:08
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