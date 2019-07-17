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Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları ziyaret etti

Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen ’Sünnet Şöleni’ kapsamında şimdiye kadar 100 çocuk sünnet ettirildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:48
Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları ziyaret etti

Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen ’Sünnet Şöleni’ kapsamında şimdiye kadar 100 çocuk sünnet ettirildi.


Bu yıl birincisi yapılan ve her yıl düzenlenecek olan ’Sünnet Şöleni’ kapsamında Bitlis Devlet Hastanesinde operasyonu gerçekleştirilen çocukları, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ziyaret etti. Sünnet olan çocuklara hediyeler dağıtan Tanğlay, "Sünnet olan yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Anne ve babaları da inşallah bu mutlu gün gibi yavrularının mürüvvetlerini de görürler. Bu sene birincisini düzenlediğimiz şöleni, inşallah geleneksel hale getirerek her yıl düzenleyeceğiz" dedi.


Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini her fırsatta dile getiren Başkan Tanğlay, "Sünnetin bizim toplumumuzda önemli bir yeri var. Sünnet erkek evlatlarımız için olmazsa olmazlarımızdan biridir. Bu işlemin hijyenik ortamlarda, uzmanlar gözetiminde yapılması çocukların sağlığı ve gelişimi açısından oldukça önemli. Sünnet olacak çocuklarımızın tüm sünnet kıyafetleri ve masrafları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Hafta sonuna kadar sürecek olan sünnet operasyonları için belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları tarafından çocuklar evlerinden alınarak aileleri ile birlikte Bitlis Devlet Hastanesine getiriliyor, gerçekleştirilen sünnet işlemlerinin ardından sağlıklarına kavuşana kadar da takipleri yapılıyor. Uzman ekipler tarafından sağlıklı bir ortamda sünnet olan çocukların masrafları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Miniklerimiz için düzenleyeceğimiz şölenimiz ile birlikte yine bu yılda bu mutluluğu inşallah hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.


Şölen kapsamında 150 çocuğun sünnet edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:48
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