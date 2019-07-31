Başkan Tanğlay, çalışmaları inceledi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapımı devam eden duvar ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bitlis merkeze bağlı 8 Ağustos Mahallesi’nde yol genişletme ve istinat duvarlarının yapımını yerinde inceleyen Tanğlay, vatandaşlar bilgi alışverişinde bulundu. Belediye teknik ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Tanğlay, buradan çarşı esnafını ziyaret etti. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri durmadan çalışıyoruz. Güzel bir Bitlis için elimizden gelenin en iyisini yapmakla mükellefiz. Şu anda şehrin her yerinde hizmet seferberliği ilan ettik. Aynı zamanda alt ve üst yapı çalışmalarımızda hızla devam ederken bunlara ek olarak kente tarihi bir doku kazandırmak için başlatılan ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projenin 3’üncü ayağına başladık” dedi.