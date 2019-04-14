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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Tahmazoğlu’ndan yeni evlenecek çiftlere sürpriz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, nikah kıymak için belediyeye gelen çiftlere sürpriz yaparak, nikahlarını kıydı.

14 Nisan 2019 Pazar 13:28
Başkan Tahmazoğlu’ndan yeni evlenecek çiftlere sürpriz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, nikah kıymak için belediyeye gelen çiftlere sürpriz yaparak, nikahlarını kıydı.


Son yıllarda Türkiye’nin en çok nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey Belediyesinde nikah kıyımı tüm hızıyla devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıymak için gelen çiftleri ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


“Türkiye’nin en fazla nikah kıyan belediyesiyiz”


Yeni çiftleri tebrik eden ve çiftlere fincan takımı hediye eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak çiftlerimizi evlendirmeye devam ediyoruz. Geçen yıl 7 bin 294 çiftimizin nikahını kıyarak Türkiye rekorunu kırdık. 2019 yılında ise şuna kadar 1 bin 725 çiftimizin nikahı kıyıldı. Aslında baharla birlikte nikah sezonumuz yeni açılıyor. Yaz döneminde bu sayı çok daha fazla artmış olacak. Gençlerimizi hayatlarını birleştirmeye ve Evlilik Okulumuza katılmaya davet ediyoruz. Evlilik Okulumuzda evlenecek olan çiftlerimize sağlık, evlilikte iletişim ve evliliğin dini boyutu hakkında bilgiler veriliyor. Üç haftalık bir eğitimin ardından yeni çiftlerimize çamaşır makinası hediye ediyoruz. Ayrıca o ay eğitime katılan çiftlerimiz arasında çektiğimiz kura sonrasında bir çiftimizi Umreye gönderiyoruz. Böylelikle çiftlerimizi Evliliğe ve Evlilik okulumuza teşvik etmiş oluyoruz. Bu yılda geçen yıl ki rekorumuzu kırarak, Türkiye’nin en fazla nikah kıyan belediyesi olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:28
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