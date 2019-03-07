0553 313 94 23

Başkan Tahmazoğlu, Kadınlar gününü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart’ın tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini, isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını ifade etti.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
Başkan Tahmazoğlu, Kadınlar gününü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart’ın tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini, isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını ifade etti.


Başkan Tahmazoğlu, mesajında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların toplumda layık olduğu saygınlığı kazanması, sorunlarının ve haklarının gündeme getirilerek olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Tahmazoğlu’nun mesajında, “Türk Kadını, Cumhuriyet döneminde kültürel birlikteliğin vermiş olduğu kazanımlarla hak ettiği yerini almış, bu başarısını günümüzde de devam ettirmektedir. Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Ev ve iş yaşantısında büyük başarılara imza atan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü eşitlik, kalkınma ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve dayanışma günü olarak kutlamaları en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de bombalı saldırı
    1. GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de bombalı..
    2. Jandarma Teşkilatının 179 yıllık..
    3. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    4. Başkan Ataç’a seçim iletişim..
    5. "Almanları her daim ülkemizde görmek..
    6. GÜNCELLEME - Papağanları sınırdan..
    7. Vedat’ın cezası onandı
    8. Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi..
    9. Doğu Anadolu'da 5 il için çığ uyarısı
    10. Ölüm, bagajına alışveriş poşeti..
    11. Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı en güzel..
    12. Vali Çakacak DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü..
    13. Karadeniz Sahil Yolu trafiğini nefes..
    14. Devlet Bahçeli 15 Mart’ta Zonguldak’ta
    15. Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu hakim..
    16. PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in..
    17. Kastamonu’da yangın: İki ev kül oldu
    18. Hazro Kaymakamı Diktaş köy..
    19. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türk,..
    20. Onur Akın Kartal’da muhteşem bir..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar