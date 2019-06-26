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Başkan Tahmazoğlu esnafı ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Eski Saray ve Karagöz Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
Başkan Tahmazoğlu esnafı ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Eski Saray ve Karagöz Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Eski Saray Caddesi ve Karagöz Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek esnafa işlerinde bol kazançlar diledi. Ziyaretleri sırasında karşılaşmış olduğu vatandaşlarla selamlaşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette, yaşanabilir ve huzurlu bir Şahinbey için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Her zaman esnafın ve vatandaşların görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını belirten Başkan Tahmazoğlu; "Hemşehrilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, sık sık onların muhabbetlerine ortak oluyoruz. Şahinbeyimizi el ele, omuz omuza vererek daha da geliştireceğiz” dedi.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden oldukca memnun olan esnaf ve vatandaşlar ise “Başkanımızın çalışmalarından memnunuz. Sağolsun yaptığı çalışmalarla Şahinbey’in çehresini değiştirdi. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada kendisinin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
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