0553 313 94 23

Başkan Tahmazoğlu basın bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 24 Temmuz 1908’de basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz’un gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:15
Başkan Tahmazoğlu basın bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 24 Temmuz 1908’de basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz’un gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, basın-yayın organlarının toplumun haber alma ihtiyacını karşılaması noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirttiği mesajında, “Çağdaş ve Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da üstlenmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını, gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel, hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın demokrasilerin en büyük güvencesidir. Ülkemizde ve şehrimizde her türlü zorluklara karşı göğüs gererek, büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru bilgilendiren ve bu uğurda hizmet veren tüm basın mensuplarını tebrik eder, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te fotokapana yakalanan yaban hayvanları
    1. Bilecik’te fotokapana yakalanan yaban..
    2. Çocuklarını evde yalnız bırakıp..
    3. Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri..
    4. İstanbul’da sigara kaçakçılığı..
    5. Van'da tarihi eser kaçakçılığı
    6. Dökülen saçlar kaderiniz olmasın
    7. Arı zehri nedir? Arı zehrine ne iyi..
    8. Kendine çift maaş bağlayan CHP'li..
    9. E- ticarette sıra e- dönüşüme geldi
    10. Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza..
    11. Aşırı yağışlar çiftçinin beklentisini..
    12. Kanseri yenen doktordan ’hayat..
    13. Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep..
    14. Türk müteahhitler, ilk yarıda..
    15. Elektrik kontağından çıkan yangın evi..
    16. Genç fotoğrafçının ilk sergisi
    17. Malazgirt’te biçerdöverler denetlendi
    18. İsrail güçleri Batı Şeria'da 23..
    19. Yüzdeki kırışıklıklar kaderiniz olmasın
    20. Köftelerin olmazsa olmazı kimyonun..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!