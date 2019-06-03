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Başkan Sunar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 01:32
Başkan Sunar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Yayımlanan mesajda vatandaşların bayramını kutlayan Sunar, yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sürücüleri uyardı.


“Kurallara uyalım, Bayramımızı hüzne dönüşmesin” diyen Sunar, mesajında şu cümlelere yer verdi:


“On bir ayın sultanı Ramazan ayını huzur içeresinde geride bırakmanın hüznünü yaşarken aynı zamanda sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu; dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği bir Ramazan Bayramı’na da ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram, birliğin günüdür, beraberliğin günüdür. Tüm toplumsal değerlerin en üst seviyeye çıktığı ve çıkması gerektiği bayramları kendimize bir fırsat bilmeliyiz. Bayramda gösterdiğimiz hassasiyeti, birlik ruhunu, yardımlaşma duygumuzu tüm hayatımızda uygulamalıyız. Bu bayram da sahip olduğumuz güzellikleri, Ramazan Bayramı’nın sevincini hep birlikte kucaklaşarak geçirelim. Bayramda gönüllerin buluşması kadar hasretlerin de sona ermesi için fırsat günleridir. Bu güzel günlerde, hem ruhen hem bedenen birlikte olmak, aynı sofradan yemek, aynı çaydan muhabbetlenmekinanıyorum ki her bir annenin, her bir eşin, her bir evladın hakkı ve arzusudur. Bu arzunun yerine getirilmesinde yaşanacak olan mutluluğu hüzne dönüştürmemek için trafik kurallarına uyalım. Yola çıkacak olan vatandaşlarımızın gidiş ve dönüş yollarında kurallara uymasını, uykusuz araç kullanmamalarını ve sürat yapmamalarını temenni ediyorum. İnşallah, karayollarından gelen haberlerle içimizin yanmadığı bir bayram geçiririz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 01:32
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