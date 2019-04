Başkan Sunar: “Polis güvendir, güvencedir”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yayınlanan mesajda Türk Polisinin başarı ve fedakarlığından bahseden Sunar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Polis Teşkilatımız tartışmasız dünyanın en köklü ve en başarılı teşkilatlarından biridir. İç ve dış tehditlere karşı yılmadan usanmadan vatan bekçiliği yapan fedakar emniyet mensuplarımız, bu başarının temel taşıdır. Polis güvendir, güvencedir. Milletin refahı için kendi refahından, ailesinden ve hatta canından bile vazgeçebilmeyi şiar edinen bu kutlu teşkilatımızın tüm mensuplarına canı gönülden teşekkür ediyorum.Ülkemizde, milletimizin polise karşı duruşu ortadadır. Bu duruş süregelmiş vatan sevgisi ve merhametin ürünüdür. Kanunlarla oluşturulan düzenin tesisi için her alanda görevlerini layıkıyla yapan Türk Polis Teşkilatımız, aynı zamanda uluslararası çalışmalarda da kendisini fazlasıyla ispat etmiş ve göğsümüzü kabartmıştır. Her geçen gün kendini yenileyen, teknolojik gelişmelere anında refleks göstererek unsurlarında kullanabilen, modern donanımı ve yüksek disiplin anlayışını uygulayan Polis Teşkilatımızın gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde de milletimizin gönlünde geniş bir yer edinmiştir. Bu bağlamda toplumun her ferdinin de üzerine düşen sorumlulukları vardır. Bu sorumluklar kanunlara uymak ve emniyet mensuplarına yardımcı olmaktır. Vatan bekçilerinin bu özverisi karşısında ‘herkesin polisi kendi vicdanıdır’ anlayışıyla daha huzurlu bir topluma kavuşmakta bizlerin elindedir. Yalnızca bu özel günlerde değil her zaman Polis teşkilatımızın kıymetini bilmemizi ümit ediyorum. Vatanı için toprağa düşen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, emniyet mensuplarımızın haftasını kutluyorum.”