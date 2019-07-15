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Başkan Sunar: “15 Temmuz dünyaya bağımsızlığın mesajıdır”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
Başkan Sunar: “15 Temmuz dünyaya bağımsızlığın mesajıdır”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.


Başkan Sunar, mesajında milli irade vurgusu yaparak şunları söyledi:


“Milli iradeyi yok sayan, dış güçlerin maşası haline gelen, şanlı Türk Ordusuna sızmış FETÖ’cü teröristler eliyle gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin ardından tam 3 yıl geçti. 15 Temmuz gecesi Milleti korumak için alınan silahları millete acımdan döndüren gözü dönmüş hain güruhu, bu millet feraseti, iman sevgisi ve bayrak aşkıyla durdurmuştur. Milli irade, bağımsızlığın sembolüdür. O gün yaşananlar dünyaya açık bir mesajdır. Türkiye Cumhuriyeti, asla bağımsızlığından vazgeçmez. Hangi siyasi düşünce içinde olursak olalım, milletimizin en büyük ortak değeri vatandır. 15 Temmuz’da bu ortak değerin genciyle yaşlısıyla nasıl tecelli ettiğini bir kez daha göstermiştir. Hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu girişimde şehit düşen yüzlerce vatan evladımızı rahmetle yad ediyorum. O gece Gazi olan vatandaşlarımıza, sokaklara dökülen gençlere, elinde bastonuyla Milli İradeye sahip çıkan büyüklerimize, dualarıyla bizlere iman gücü veren annelerimize, canla başla mücadele eden asil vatan evladı asker ve polislerimize, devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah bir daha o geceyi bizlere yaşatmasın.”

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
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