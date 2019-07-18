Başkan Süleyman Şen son yolculuğuna uğurlandı İstanbul’da geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden İstanbul Balçıkhisarlılar Derneği Başkanı Süleyman Şen, memleketi Şuhut’ta sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden İstanbul Balçıkhisarlılar Derneği Başkanı Süleyman Şen, memleketi Şuhut’ta sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Doğum yeri olan Balçıkhisar köyüne getirilen Şen’in cenazesi, Merkez Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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