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Başkan Süer’den ‘kurban kesim ve satış yeri’ uyarısı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi ve satış yerlerine ilişkin yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 11:02
Başkan Süer’den ‘kurban kesim ve satış yeri’ uyarısı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi ve satış yerlerine ilişkin yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.


Nayif Süer, kurban ibadetinin layıkıyla gerçekleşmesi için belli başlı kurallara azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, uygunsuz ve sağlıksız şekilde kurban kesiminin önüne geçmek için vatandaşlara bu konuda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Süer, “Kurban satış ve kesim yerlerinin insan, çevre sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak mekan, araç ve gereçler temin edilerek, dezenfekte edilebilir olması gerekiyor. Halkımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda kurban kesebilmeleri için tüm belediyelerimiz gerekli tedbirleri almış, kesim ve satış noktalarını belirlemiştir. Bayram boyunca belirlenen yerlerde kesim işlemi devam edecek. Vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirirken tanımlanan usullere göre hareket etmelidir. Aksi takdirde ya kendilerini fiziki olarak yaralayacak ya da hayvanlara işkence edecektir. Sokaklarda gelişigüzel kurban kesmek son derece çirkin bir görüntü oluşturmaktadır. Artık vatandaşlarımız bu konuda eskiye nazaran çok daha bilinçlidir. Bayram süresince kurban kesim yerlerinde kişisel ihtiyaçların giderilmesi için duş, WC gibi donanımların tahsis edilmesi de elzem ve önemlidir. Bu vesile ile Van halkının Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:02
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