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Başkan Subaşıoğlu’ndan kadınlara 8 Mart jesti

Denizli’de Merkezefendili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Merkezefendi Belediye binası önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
Başkan Subaşıoğlu’ndan kadınlara 8 Mart jesti

Denizli’de Merkezefendili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Merkezefendi Belediye binası önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da yürüyüş esnasında kadınlara karanfil ve şal hediye etti.


Başkan Subaşıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye binası önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar gerçekleştirilen yürüyüşe Hacer Subaşıoğlu, AK Parti Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, Cumhur İttifakı Merkezefendi kadın meclis üyesi adayları ve kadınlar katıldı.


Başkan Subaşıoğlu ve eşi Hacer Subaşıoğlu ile birlikte AK Parti Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, kadın meclis üyesi adayları, yürüyüş esnasında kadınlara ‘Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun’ diyerek karanfil ve şal hediye etti. Hediye alan kadınlar, Başkan Subaşıoğlu’na teşekkür etti.


“Kadına şiddete hayır diyoruz”


Yürüyüş öncesi konuşan Başkan Subaşıoğlu, kadına olan şiddetin önlenmesi için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri hanımlarımıza, kadınlarımıza daha fazla yol açmak adına, onların önünü daha fazla açmak adına büyük bir gayretin içerisinde olduk. Önümüzdeki dönemde de Merkezefendimizin en önemli projeleri yine kadınlarımızla ilgili olacak. Özellikle kadına karşı şiddetin sona ermesiyle ilgili daha olumlu adımlar atabilmek adına bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Tüm Merkezefendili hanımefendilere teşekkür ediyorum. Karanfillerimizle, şallarımızla tüm Merkezefendimize, tüm Denizlimize, tüm ülkemize ‘kadına şiddete hayır’ diyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
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