0553 313 94 23

Başkan Subaşıoğlu gençleri İstanbul’a uğurladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin 11.

15 Mart 2019 Cuma 16:36
Başkan Subaşıoğlu gençleri İstanbul’a uğurladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin 11.sınıf öğrencileri için düzenlediği ‘Haydi Gençler İstanbul’a projesi kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul’a hareket eden bu yılın ilk kafilesini, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu uğurladı.


Merkezefendi Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde 11.sınıfa giden öğrencilere yönelik başlatılan ‘Haydi Gençler İstanbul’a projesi bu yıl da devam ediyor. 2015-2018 yılları arasında toplam 15 bin lise öğrencisini İstanbul ile buluşturan Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da 5 bin öğrenciyi İstanbul’a götürüyor. Lütfi Ege Anadolu Lisesi ve özel bir kolejin öğrencileri 2019 yılının ilk kafilesi olarak yola çıktı. 175 öğrenci, sabah ilk olarak Eyüp Sultan’a gidecek, sonrasında İstanbul’da kahvaltı yapacak. Liseli gençler, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni gezdikten sonra Miniatürk’e geçecek. Ardından Panorama 1453’e gidecek olan Merkezefendili öğrenciler Merkezefendi Türbesi’ni de ziyaret edecek. Sonrasında İstanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi’ne geçilecek. Öğrenciler eğlendikten sonra, Kız Kulesi ziyareti ve tekne turu yapacak. Teknede akşam yemeği yiyecek olan öğrenciler ardından Denizli’ye dönmek için yola çıkacak.


Öğrencileri uğurlayan Başkan Subaşıoğlu, “2015 yılından bu yana lise öğrencilerimizi İstanbul’la buluşturuyoruz. Haydi Gençler İstanbul’a projemiz gençlerimizin geleceklerine yön vermesi adına, üniversite hayatını görmeleri adına önemli bir projedir.Bu yıl da 5 bin öğrencimizi İstanbul’a uğurlayacağız. Bugün Lütfi Ege Anadolu Lisesi ve Çözüm Koleji Öğrencilerimizi İstanbul’a dualarla gönderiyoruz. Hepsine hayırlı yolcuklar diliyorum. Geleceğimiz gençlerimizin elinde. Merkezefendi Belediyesi olarak geleceğimiz için, gençlerimizle ilgili projeler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hiç bir hemşehrimiz bizden ’Bu konu bizimle alakalı değil’ sözünü duymayacak"
    1. "Hiç bir hemşehrimiz bizden ’Bu konu..
    2. "Türkiye'nin her tarafında 24 saat..
    3. Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi..
    4. Konyaspor ve Rizespor'dan milli takım..
    5. Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı..
    6. Bakan Akar Yeni Zelanda’daki saldırıyı..
    7. Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi:..
    8. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    9. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
    10. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    11. Türkiye'de flaş Yeni Zelanda hamlesi!
    12. Bakan Soylu’dan Yeni Zelanda’daki..
    13. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    14. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin..
    17. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
    18. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    19. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    20. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    21. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    22. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    23. Kapalıçarşı'da altın
    24. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    25. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    26. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    27. Dünya Pİ Günü kutlandı
    28. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    29. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    30. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı