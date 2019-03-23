0553 313 94 23

Başkan Subaşıoğlu belediye meclis üyelerine plaketle teşekkür etti

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi Meclis Üyelerine plaket takdim etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:53
Başkan Subaşıoğlu belediye meclis üyelerine plaketle teşekkür etti

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi Meclis Üyelerine plaket takdim etti.


Başkan Subaşıoğlu, 2014-2019 yıllarında görev yapan ve çalışmalarını tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Kurucu Meclis üyelerine plaket vererek teşekkür etti. Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Merkez Kütüphane ’de gerçekleştirilen toplantıda Başkan Subaşıoğlu, “Bugüne kadar Merkezefendi Belediyesi olarak yapılan çalışmalarımızda oy birliği ile kararlar alındı. Bu da tabi son derece güzel bir birlik ve beraberlik örneği oldu. Bu birlik ve beraberlik olunca, yüzde 95 oranında oy birliği olunca da çok güzel işler ortaya çıktı. 2014-2019 döneminde sadece Denizli’deki 19 ilçe arasında değil tüm Türkiye’deki 900’ü aşkın ilçe belediyesi arasında bu kurucu meclisimiz çok güzel bir iş başardı. Hem en çok hem de en çeşitli proje üreten belediye Merkezefendi Belediyesi oldu. Bu çerçevede bir yanda sosyal belediyecilik projeleriyle bir yandan yapısal, vizyon, ödüllü projelerle geçtiğimiz 5 yıl son derece verimli bir dönem oldu” şeklinde konuştu.



“Hepimiz tarihe geçtik”


Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi Kurucu Meclisi’nin tarihe geçtiğini belirterek, “Hep birlikte kuruluşu gerçekleştirdik. Merkezefendi’nin temellerini sağlam bir şekilde attık. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her arkadaşımızın Merkezefendi Belediyesi’ne büyük bir katkısı oldu. Belediye Meclisimiz noktasında da hiçbir tatsızlık yaşanmadan, güzel bir uyum içerisinde 5 yıllık dönemde güzel işlere imza atıldı. Kurucu olmak önemliydi. Hepimiz tarihe geçtik. Hep birlikte tarihi adımlar atıldı, kuruluş gerçekleştirildi. Yeni bir kurum oluşturuldu. Bu kurum oluşturulurken çalışma prensipleri ve kurum kültürü hepimizin katkısıyla ortaya çıktı. Proje demek Merkezefendi demek, Merkezefendi demek proje demek. Bunu hep birlikte başardık. Merkezefendimiz çok daha güzellerini hak ediyor. Bütün ekip arkadaşlarıma, bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Subaşıoğlu konuşmasının ardından, 5 yıl mesai arkadaşlığı yaptığı Merkezefendi Belediyesi Kurucu Meclis Üyelerine plaket takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:53
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil."
    1. Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin..
    2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    3. Safranbolu'da 1,5 milyon turist hedefi
    4. Türk Ocaklarının 107. Kuruluş yıl dönümü
    5. Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a..
    6. TÜGVA Edirne ve Uzunköprü..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu..
    8. Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic:..
    9. Dışişleri Bakanlığı: "Bir..
    10. Sırbistan Başbakan Yardımcısı:..
    11. Maltepeli minikler büyükanne ve..
    12. Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama..
    13. Milletvekili Tüfenkci seçim..
    14. Binali Yıldırım, kulüp başkanlarıyla..
    15. Gercüş’te sirk ve sanat festivaline..
    16. Köyleri bombalanan Sehil Gab sakinleri..
    17. Büyük medyan okuma: ’Ben Tek, Siz..
    18. Bakan Çavuşoğlu: "Onların listelerini..
    19. Türkan Saylan ile Yaşar Kemal..
    20. Türkiye'den Idai kasırgasının..
    21. Caminin çatısı yandı
    22. Kuşadası Körfezi’nde can pazarı
    23. Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı
    24. Kahramanmaraş’ta kaçak sigara..
    25. Komşusunu engelli oğluna cinsel..
    26. Side sahilinde şezlongları söküp..
    27. MHP’li Karapıçak: “Cumhur İttifakı..
    28. Uysal, “Rafet Bey’in her söylediği..
    29. MHP’li Başkan, Cumhurbaşkanı’nın..
    30. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 5 kişi..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok