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Başkan Subaşıoğlu: “Barbaros Çarşamba pazarımızın açılışını gerçekleştireceğiz”

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde yapımı sürdürülen kapalı pazar yerinde çalışmalarda sona gelindi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:09
Başkan Subaşıoğlu: “Barbaros Çarşamba pazarımızın açılışını gerçekleştireceğiz”

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde yapımı sürdürülen kapalı pazar yerinde çalışmalarda sona gelindi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “En kısa zamanda Barbaros Çarşamba pazarımızın da açılışını gerçekleştirerek değerli hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.


Merkezefendi Belediyesi, ilçenin her bölgesine açık ve kapalı pazaryeri kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Barbaros Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı pazar yerinde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Başkan Subaşıoğlu, farklı mimarisiyle dikkat çeken, 2 katlı ve yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alandan oluşan pazar yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Subaşıoğlu, pazaryeri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemize açık ve kapalı olmak üzere birçok pazar yeri kazandırdık. Bir pazar yeri de Barbaros Mahallemize kazandırıyoruz. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği, yapımını tamamlamak üzere olduğumuz, Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz ile Adalet Mahallemizin tam ortasında bulunan Barbaros Kapalı Pazar Yerimizde sona doğru yaklaşmak üzereyiz.En kısa sürede Merkezefendimize yakışan Barbaros Çarşamba Pazarımızın da açılışını gerçekleştirerek değerli hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:09
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