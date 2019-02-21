Başkan, sporcu memuru ödüllendirdi Manavgat Ultra Maratonu’nda dereceye giren Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Manavgat Ultra Maratonu’nda dereceye giren Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 9 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen Manavgat Ultra Maratonunda 70.8 km’lik parkuru bitirerek derece yapan ve 3.’lük ödülünü alan Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi Zabıta Memuru Hüseyin Gümüş’ü tebrik ederek hediye takdim eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Gümüş’e başarılarının devamını diledi.

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