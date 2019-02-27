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Başkan Sözen’e Oymapınar’da büyük ilgi

Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Manavgat Belediye Başkan adayı Şükrü Sözen, seçim çalışmalarını Oymapınar Mahallesi’nde sürdürdü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
Başkan Sözen’e Oymapınar’da büyük ilgi

Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Manavgat Belediye Başkan adayı Şükrü Sözen, seçim çalışmalarını Oymapınar Mahallesi’nde sürdürdü.


Şükrü Sözen, İYİ Parti Milletvekili Tuğba Vural Çokal, İYİ Parti ilçe Başkanı Hatice Avcı, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ve belediye meclis üyesi adayları ile Oymapınar Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Oymapınar’da sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Sözen, mahalle halkının sorularını dinledi, çözüm önerilerini hep birlikte tartıştı. Başkan Şükrü Sözen, yerel yöneticinin görevlerinin toplumun sıkıntılarına çözüm getirmek olduğunu söyledi. Kente karşı sorumluluk hissettiklerini belirten Başkan Sözen, topluma hizmet etmenin ibadet olduğunu dile getirdi. 2104 yılında taahhüt ettiklerinin daha fazla projeyi halkın desteği ve paylaşımı ile neticeye götürdüklerini anlatan Sözen, bugün Manavgat’ta gençlik merkezleri, kültür merkezleri, kent meydanları, otoparklar, ırmak kenarı düzenlemeleri, huzur evleri, kız-erkek öğrenci yurtları, kreşler, belediye hizmet binaları, eğitim merkezleri hayata geçirdiklerini söyledi. Sözen, “Belediyecilikte, sürekli düşünmek, hayal etmek, üretmek gerekli. Ufkunuz olması gerek, kendinizi yetiştirmeniz gerek. Ben bunu yaptım. Herkes ben yönetirim diyen. Manavgat’ın kaybedecek zamanı yok. Ben bu toplumun önünde sınav verdim” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
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