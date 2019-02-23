Başkan Sözen’den EYT mağdurlarına destek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurları ile görüştü.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurları ile görüştü.

Manavgat’ta EYT mağdurları, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i ziyaret etti. EYT mağdurları, geçtiğimiz günlerde yapılan EYT Mağdurları Ankara mitingine katılmaları için kendilerine manevi destek veren Başkan Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Başkan Şükrü Sözen, EYT Grubunun Manavgat’taki başkanı Ramazan Bulut’un önderliğindeki heyet ile bir süre sohbet etti. Heyet, Başkan Şükrü Sözen’e çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Şükrü Sözen, EYT mağdurlarının verdiği mücadeleyi çok haklı bulduğunu söyledi.

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