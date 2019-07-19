0553 313 94 23

Başkan Sözen: "Türkiye’nin en çok mavi bayraklı denizine sahibiz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Doğa harikası Manavgat’ımızda 91 adet mavi bayraklı denizimiz bulunuyor ve 3 tanesi Manavgat Belediye’mize ait olan halk plajlarımız da mevcut.

19 Temmuz 2019 Cuma 23:51
Başkan Sözen: "Türkiye’nin en çok mavi bayraklı denizine sahibiz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Doğa harikası Manavgat’ımızda 91 adet mavi bayraklı denizimiz bulunuyor ve 3 tanesi Manavgat Belediye’mize ait olan halk plajlarımız da mevcut. Türkiye’nin en çok mavi bayraklı denizlerine sahip olmak bölgemiz turizmi açısından artı değer taşıyor" dedi.


Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Kordinatörü Lokman Atasoy ve yönetimi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i makamında ziyaret etti. Başkan Şükrü Sözen, Lokman Atasoy’un yönetiminde bulunan


Dr. Cenk Bayaz ve Ali Keleş’i büyük bir nezaket örneği göstererek kapıda karşıladı. Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy ve yönetimi ile sezon değerlendirmesinde bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mavi bayrak kapsamında iş birliği, çevre eğitim etkinliğinin önemi, mavi bayrak sayılarının arttırılması ve çalışma programı gibi konularda görüşme gerçekleştirdi. Sözen, Türkiye’de en çok mavi bayrağın Manavgat’ta olduğunu ifade ederek, "TÜRÇEV vakfımızın değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Doğa harikası Manavgat’ımızda 91 adet mavi bayraklı denizimiz bulunuyor ve 3 tanesi Manavgat Belediye’mize ait olan halk plajlarımız da mevcut. Türkiye’nin en çok mavi bayraklı denizlerine sahip olmak bölgemiz turizmi açısından artı değer taşıyor. Kent turizmine ve doğa harikası Manavgat’ımıza artı değer katan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Çalışmaları için değerli TÜRÇEV yönetimine teşekkür ediyorum. Mavi Bayrak’la ilgili her türlü çalışmada belediye olarak yer almaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 23:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    1. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    2. Sputnik'in "basın özgürlüğü"..
    3. Bakan Kasapoğlu dünya şampiyonu olan..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğit Yalçın..
    5. Arjantin, Hizbullah'ı "terör..
    6. Afrika'nın en büyüğü Cezayir
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2019
    8. "Terör örgütünün yıktığı, yaktığı..
    9. İran ikinci İngiliz gemisine de el..
    10. "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci..
    11. İstanbullu trafikte günlük 4 yıllık..
    12. Balıkesir'de cinayet
    13. Bodrum'da "19.07 Dünya Fenerbahçeliler..
    14. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: “2..
    15. Lübnan'da tartışmalı bütçe tasarısı..
    16. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda..
    17. Adıyaman'da sulama kanalına düşen..
    18. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    19. Rusya Suriye halkını göçe zorluyor!
    20. Başkan Sözen: "Türkiye’nin en çok mavi..
    21. ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor
    22. Trump: “İran beladan başka bir şey..
    23. Galatasaray, Almanya'nın Leipzig..
    24. Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada..
    25. Hürmüz boğazı nerededir? Hürmüz boğazı..
    26. 2019 TVF Pro Beach Tour
    27. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    28. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan'..
    29. Devlet Başkanı'ndan ilginç hareket!..
    30. Trump, Beyaz Saray’da senatörlerle..
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Asırlık planları bozuldu saldırıyorlar!
    Asırlık planları bozuldu saldırıyorlar!
    Başörtüsü düşmanı okul staj programından çıkarıldı
    Başörtüsü düşmanı okul staj programından çıkarıldı