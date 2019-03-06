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Başkan Sözen projelerini tanıttı

Manavgat Belediye Başkanı ve CHP-Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, “Bu Gelecek Hepimizin" sloganıyla hazırladığı projelerini, düzenlediği toplantı ile Manavgat halkına tanıttı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:48
Başkan Sözen projelerini tanıttı

Manavgat Belediye Başkanı ve CHP-Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, “Bu Gelecek Hepimizin" sloganıyla hazırladığı projelerini, düzenlediği toplantı ile Manavgat halkına tanıttı.

 

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, İyi Parti İl Koordinatörü Bülent Gürsoy, CHP Manavgat ilçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı, oda başkanları, sivil toplum örgütü ve dernek yöneticileri, CHP-Millet İttifakı belediye meclis üyesi adayları, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.



Gürsoy: " Birlikteliğimiz devam edecek"

 

Toplantıda ilk konuşmayı yapan İyi Parti Antalya İl Koordinatörü Bülent Gürsoy, “Sayın Muhittin Başkanıma ve Şükrü başkanıma destek olma talimatıyla geldim. Hem Büyükşehirde hem tüm ilçelerde İYİ Partililer olarak, CHP’liymiş gibi adaylarımızı sonuna kadar destek vereceğiz. 24 Haziran’dan bu yana, güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da kara bulutları dağıtmak, güneşli günlere çıkmak için bu işbirliğini sürdüreceğiz. Hep birlikte güçlükleri aşacağız. Cumhuriyet ve Atatürk’e sonuna kadar sahip çıkarak çalışmalara devam edeceğiz. Yerel seçimlerde AK Parti zihniyetinin uyguladığı beton, asfalt, imar belediyeciliğini bırakarak insana ve doğaya saygılı belediyeciliği sürdüreceğiz” dedi.



Kumbul: " Projelerimizi eleştiriyorlar”

 

Ardından söz alan CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ise, hiçbir yerde kötü söylemde bulunmadıklarını belirterek, “Biz sadece kendi yaptıklarımızı, yapacaklarımı anlatarak destek istiyoruz. Fakat bazı yerlerde bazı adaylarımızın projelerini küçümsediklerini duyuyoruz. Her dönem broşürlerine koydukları ama bir türlü hayata geçiremedikleri projeleri saymakla bitmez. Hadi ordan siz gidin kendi işinize bakın, bırakın bizim adaylarımızın projeleriyle uğraşmayı. Adaylarımız proje kitabında ne varsa 5 yıl içinde ayakları yere basan projeleri hayata geçirdiğini hep beraber görüyoruz. Biz söz verdiklerimizi yapamasak bu gün sizin karşınıza çıkıp bu konuşmaları da yapamayız. 31 Mart ülkenin, Cumhuriyetin geleceği için, daha özgür, insan haklarına saygılı, bir sonraki seçimlerde Millet ittifakı olarak kazanacağımız yerel seçimler için ilk adım olsun, Martın sonu bahar olsun, bu seçim hepimize hayırlı olsun” dedi.



Böcek: " Caddeleri geri vereceğiz"

 

Şükrü Sözen’i kutlayarak sözlerine başlayan CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek 25 yıllık deneyimini birleştirerek 19 ilçeyi ayırt etmeden hizmet edeceklerini söyledi. Böcek, " Projelerimiz halka dönüktür, ranta dönük değildir. 50 yıllık programlı, planlı, kimlikli bir kent için geliyoruz. Plan tadilatlarını kaldıracağız. Hakkaniyet içinde yapacağız. Bizim projelerimiz, başkalarının gibi uyduruk, uçuk ve çılgın değildir. Bizim projelerimiz yapılabilecek projelerdir. Bu güne kadar halkı kandırmadan geldik. 5 yıl sonrasında bu projelerimizle, köylü, kentlimiz, dul, yetimimiz, gencimiz, kadınlarımız geleceğe umutla bakacak. Tüm hemşerilerimiz barış ve huzur içinde olacağı mutlu bir Antalya için geliyoruz. İşsizlik, ulaşım sorunları var. Köylerimizin sorunları var. Hepsini çözeceğiz. Büyükşehir belediyemizin 20 bin kişiye yardımları vardı. O kişileri arayarak Muhittin Böcek gelirse yardımınız kesilir diyorlar. Zorla gençlere Menderes Türel tişörtü giydirip dağlara, taşlara gönderdiler. Aleyhimde konuşturmaya çalışıyorlar zorla. Asla alın teri ve emekçinin yanında olduk. Onların yaptığını biz yapmayacağız. Hiç birini işten çıkarmayacağız. Adaleti sağlayacağız. Şükrü Başkanımı yürekten tebrik ediyorum” dedi.



Sözen projelerini anlattı

 

Projelerini anlatmak için sahneye çıkan Şükrü Sözen, Manavgat’ın sosyal barışı benimsemiş, insanların birbirini sevgiyle kucakladığı, ortak yaşam kültürünü birbirine aşılamaya çalıştığı bir kent olduğunu söyledi. Sözen şöyle devam etti: "Anadolu’nun dört bir yanından gelen kıymetli hemşerilerimizle, Ulu önder Atatürk’ün bize bıraktığı değerleri kendine yol haritası seçen çok özel bir kenttir. Kıymetli hemşerilerimize 2 dönemdir hizmet etmenin sorumluluğunu taşımak benim yaşamımda hissettiğim en önemli şereftir. Bu gün huzurunuzda geriye bakıp ‘şunları yaptık’ diyen bir Sözen değil, bu kente borçluyuz; daha fazlasını yapmamız gerek diyen Bir Şükrü Sözen var. 10 yıl boyunca kentin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, bu doğrultuda sağlıklı insana dokunan projeler ürettik, bunu da Manavgat’a olan borcumuz olarak gördük. İnsanlara hizmet etmenin ibadet olduğunu kendimize düstur edinerek çalışmalarımızı kurguladık. Bu yolda toplumun önüne sorumluluk almak için çıkanların hedefleri olmalı. Aksi halde başarısız olur. Manavgat’ın yeşili doğasını korumak, Manavgat’ın Türkiye’de değil dünyada konuşulan çağdaş bir kent normlarına çıkarabilmekti, insanların huzurla yaşadığı, insan odaklı projelerle bu noktaya taşıyabilmekti. En önemlisi de sizlerle yol arkadaşlığı yapmak önemli. Sizler olmasaydınız O dost elini omuzumuzda hissettirmeseydiniz, dualarınız olmasaydı, bu az önce ifade ettiğim başarıların gelme şansı yoktu. Ne yaptıysak sizlerle yaptık”



Sözen’in projeleri

 

Başkan Sözen, daha sonra projelerini tek tek görseller eşliğinde şöyle sıraladı:

 

Planlama Çalışmaları; Toplu Konut, Doğal Gaz.

 

Vizyon Projeler kapsamında Nehir Yat Marina, Güneş Enerji Santrali, Güvenli Solar Parklar, Oymapınar Turizm Merkezi, UNESCO Yolunda Side, Sorgun Ekolojik Park Ormanı, Irmak Kenarı Peyzaj Projeleri, Manavgat Yaşam Merkezi, Sorgun Sahil Tesisleri, Ilıca Kent Parkı, Kızılot Beach Park.

 

Ulaşılabilir Manavgat projeleri kapsamında Araç Köprüsü, Yaya Köprüsü, Bisiklet Yolları, Nehir ulaşımı.

 

Sağlıklı Kent Kapsamında Sıfır Atık Projesi, Spor Akademileri, Kızılot Çok Amaçlı Spor Tesisleri, Taşağıl Çok Amaçlı Spor Merkezi, Treeking Güzergahları, Kamp Alanları, Tematik Çocuk Sokaklar, Halk Sağlığı Merkezleri, Hobi Bahçeleri.

 

Engelleri Kaldıracak Projeler: Kadın Dostu Kent, Sarılar Aile Danışma ve Yaşam Merkezi, Evrenseki Aile Danışma ve Yaşam Merkezi, Toros Kadınları Köy Pazarı, Kadın Ustalar, Kültür Gezileri.

 

Köy-Kent El ele kapsamında Canlı Hayvan Pazarı, Köy Etkinlik Salonları, Halk Et-Halk Süt, konsept köyler, Soğuk Hava Depoları, Üretim ve Ambalajlama Tesisleri, Gezici Sinema Tiyatro, Yerel Tohum Bankası.

 

İstihdam sağlayan Kent projeleri kapsamında Organize Sanayi bölgesi, İstihdam Ofisleri, Tanıtım Ajansı, İnovasyon Merkezi, AB Proje Ofisi, Kooperatifler.

 

Daha Yeşil Manavgat projeleri kapsamında Çolaklı Üçtepeler Mesire Alanı, Gündoğdu Yaşam Merkezi, Konsept Parklar, Bir Ömür Bir Fidan.

 

Kültür Sanat ve Turizm Kenti projeleri kapsamında Oyuncak Müzesi, Side Hamam Müzesi, Festivaller, Belediye Tiyatrosu, Genç Kampüsler, Edebiyat Buluşmaları.

 

Katılımcı Manavgat Projeleri kapsamında Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi



Manavgat fazlasını hakediyor

 

Konuşmasının sonunda Manavgat’ı çok sevdiğini Manavgat’ın çok daha fazla şeyleri hak ettiğine inandığını söyleyen Sözen, " Bu kent için düşünmek, üretmek, fiiliyata geçirmek gerek. Sizlerle beraber Manavgat’a bir dönem daha hizmet etme hayalimiz var. Siyasetin demokrasinin bir gereği olduğunu söylüyoruz. Ancak yerel seçimler farklı. Atatürk değerlerinin korunup kollanması, geleceğe taşınması konusunda hemfikir olmalıyız. Manavgat için üretmeye hazır, Manavgat sevdalısı çalışkan ekiplerin göreve getirilmesi gereken bir dönem. Siyaset ötesi her zaman yaptığımız gibi, dayatmalara meydan vermeden, Manavgat’taki gönüllerdeki ittifakı kurup, sizlerle beraber Manavgat’ı şeffaf bir şekilde yönetmeye talip olduğumu söylüyorum, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum”. dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:48
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