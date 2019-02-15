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Başkan Soylu’dan cem evi müjdesi

Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesinin Hızır orucu iftarına Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu katıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:58
Başkan Soylu’dan cem evi müjdesi

Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesinin Hızır orucu iftarına Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu katıldı. Gecede konuşan Başkan Soylu, cem evi projesinin müjdesini verdi.



Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesinin Hızır orucu iftarına katıldı. Açılan oruçların, edilen duaların ardından konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “2011 yılında yola çıktığımız ilçemizde kardeşliği, dostluğu, birliği, beraberliği tesis etmek istiyoruz demiştik. Sloganımızda sevgi, saygı, samimiyetti. Bu tabloyu burada görüyoruz. Bu kadar farklı görüşlere sahip, farlı anlayışlara sahip, farklı mezheplere sahip insanları bir arada aynı sofranın etrafından toplayabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Geriye bırakacağımız en büyük eserde bu” dedi.



Yeni döneme yeni cemevi


Konuşmasında 31 Mart sonrası bağımsız bir alanda cem evi inşa edeceğinin müjdesini de veren Başkan Soylu, “Alevi kardeşlerimizin ibadetlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapması için 9 Eylül tarihinde cem evimizi faaliyete sokmuştu. Açılışta yapmış olduğumuz konuşmada bağımsız bir cem evini de Menderes’imize kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de yeni dönemde Barbaros Mahallemizde ki alanda hayata geçireceğiz. Farklı projeler hazırladık ve bu projeler arasından alevi hemşehrilerimizin beğeneceği bir tanesini ilçemize kazandıracağız” diye konuştu. Alevi Kültür Derneği Menderes Şube Başkanı Vedat Ad da, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun Alevilerin her zaman destekçisi olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımız Bülent Soylu hiçbir karşılık beklemeden her talebimizi yerine getirdi. Ne zaman yanına gitsek bizi geri çevirmedi. Menderes’te yıllardır bize söz verip bu sözleri tutmayanlardan olmadı. Cem evimizi bize kazandırdı, inanıyorum ki yeni dönemde de söz verdiği bağımsız bir cem evini ilçemize kazandıracak. Kendisine bizlere yapmış olduğu tüm destekler için teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:58
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