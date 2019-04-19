Başkan Soyer’in ilk büyük buluşması üretici kooperatifleriyle gerçekleşti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti tüm paydaşlarıyla birlikte yönetme vizyonu doğrultusunda önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kentin refahını büyütmek ve bu refahı adil bir şekilde paylaştırmak hedefiyle yola çıkan ve her fırsatta kooperatiflere destek olunacağını söyleyen Başkan Soyer, ilk büyük toplantısını İzmir’de faaliyet gösteren 105 tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yöneticileriyle ile gerçekleştirdi. Toplantıya 250’den fazla kooperatif temsilcisi katıldı.

İzmir’de faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de üreticinin ürününü kime satacağını düşünmeyeceği bir dönem başladığını belirterek yol haritasını açıkladı. Soyer, "Biz hazırız. Üreticilerimiz ürettikçe biz daha çok hizmet edeceğiz. Havza bazında üst birlikler oluşturarak kooperatiflerimizin ürünlerini sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye pazarlayacağız. İzmir’i tarımsal kalkınmanın, kooperatifleşmenin başkenti yapacağız" dedi.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen dev buluşmada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu’nun tarımda Türkiye’ye örnek olan çalışmalarını onun bıraktığı yerden, çıtayı daha da yükselterek devam ettireceklerini söyledi. Türkiye’nin İzmir’de uygulanan tarım politikalarına ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "Türkiye’deki tarım politikaları içinden çıkılmaz hale geldi,tahribat yaratan sonuçlar ortaya çıkıyor. Herkesin beklentisi yerelden ortaya koyulacak tarım politikaları ile ilgili çözümlerde. Türkiye ihaleye çıkarak tonlarca patates, mısır, pirinç ithal ediyor. Üreticilerimiz dışarıdan gelen ürünlerle rekabet edemiyor. Bu ithalat rejimi üreticiyi topraktan kopartacak, giderek daha çok ithalatı zorunlu kılacak; hepimiz gide rek yoksullaşacağız. Bu sürdürülebilir bir politika değil. Bu topraklara ve bu toprakları bize miras bırakan atalarımıza haksızlık. Adil biçimde paylaşmayı daha çok üretmeyi başarmak zorundayız. Bu memleketin istikbalinin ve istiklalinin garantisidir. Üretmekten başka çaremiz yok" dedi.

"Garantili üretimi dört katına çıkartmayı hedefliyoruz"

İzmir’in tarımsal kalkınmanın, kooperatifleşmenin başkenti olmaya talip olduğunu belirten Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz üç dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerden 470 milyon liralık alım yapmış. Biz bunu önümüzdeki beş yıl için bir milyar liraya çıkartacağız. Yani garantili üretimi dört katına çıkartmayı hedefliyoruz; ayrıca girdi maliyetlerini aşağı çekecek çalışmalar yapacağız. Yem fabrikası ve gübre konusundaki yeni girişimlerimizi bu sene içinde hayata geçireceğiz. Biz hazırız. Büyükşehir belediyesi olarak çok deneyimli bir kadromuz var. Niyetimiz, irademiz bu doğrultuda. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak beş yıl içinde en önem verdiğimiz konu kalkınma, üretim ve kooperatifler olacak. Dolayısıyla iş sizde. Siz ürettikçe biz size daha çok hizmet edeceğiz. Siz üretiminizi arttırdıkça büyükşehir size daha çok sahip çıkacak. Böylelikle tüm Türkiye’ye sağlıklı, doğru işleyen bir tarım politikası sunmuş olacağız."

Talepleri dinlemek ve destek olmak için bundan sonra üretici kooperatifleri ile düzenli olarak bir araya geleceğini aktaran Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip olurken iki temel hedefimiz vardı; İzmir’in refahını büyütmek ve bu refahın adil olarak paylaşılmasını sağlamaktı. Refahı büyütmek demek üretmek demektir. Üreticinin daha çok önünü açacağız.Bu kentin refahı ancak üretimle büyür.İkinci hedefimiz bu refahın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak. Sadece üreten belirli kesime değil üreten herkese sahip çıkacağız. Tek bir koşulumuz var. Bunu kooperatifler vasıtasıyla yapacağız. Belediyenin desteğini almak isteyen üretici, kooperatif çatısı altındaysa biz o kooperatife ve üretici arkadaşımıza sahip çıkacağız. Ayrıca kadın kooperati flerine daha bir önem verip, daha çok destekleyeceğiz” diye konuştu.

Dört havzada üst birlik

Konuşmasında kooperatifler aracılığıyla kentteki üretimi ve refahı artırmak için izleyecekleri yol haritasına da değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları aktardı:

"Yarımada, Menderes, Bakırçay ve Gediz havzalarında bulunan kooperatifleri bir üst çatı altında buluşturacağız. Böylelikle sesimiz daha gür çıkacak. Büyükşehir belediyesinin koordinasyonu hızlanacak. Hem pazarlık hem rekabet gücümüz artacak. Her bölgede ürün planlaması yapacağız. Hangi bölgede ne kadar ürün olduğunu bileceğiz. Çünkü pazarlama bilgi ile olur. Aynı zamanda ürünümüzün kalitesine de çok dikkat edeceğiz. Bunu başarırsak sağlıklı tarım politikası sürdürmüş oluruz."

Üç saat süren buluşmada kooperatif temsilcileri da tek tek söz aldı. İlk büyük buluşmanın kooperatiflerle olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren kooperatif yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile örnek çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Kooperatiflerin çeşitli taleplerinin de sunulduğu toplantının ardından tüm katılımcılar toplu fotoğraf çekildi.