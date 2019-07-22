Başkan Soyer’den Lale Mahallesi mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmek amacıyla bu defa da Konak Lale Mahallesinde incelemelerde bulundu. Muhtarlarla sık sık bir araya gelen ve mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşları dinleyen Başkan Tunç Soyer’i mahalle sakinleri sevinçle karşıladı.

Konak Lale Mahallesi muhtarı Sumru Benligül, görüşmede park, yeşil alan, otobüs hatları, karakol binası gibi taleplerini dile getirdi. Gürçeşme pazarını gezerek vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin mahallelinin taleplerini yerine getirmek için çalışacağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, “Başkanımız sesimizi duydu. Buraya gelerek sorunlarımızı dinledi. Vatandaşlarımız da kendisini görüp taleplerini doğrudan kendisine iletti. Hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Çok mutluyuz” diye konuştu.