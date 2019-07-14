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Başkan Soyer’den Kültürpark açıklaması: “Kimseyle görüşmedim”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin geçici süreyle Kültürpark’a taşınmasıyla ilgili, “Haberler doğru değildir.

14 Temmuz 2019 Pazar 23:12
Başkan Soyer’den Kültürpark açıklaması: “Kimseyle görüşmedim”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin geçici süreyle Kültürpark’a taşınmasıyla ilgili, “Haberler doğru değildir. Bu konuyla ilgili DEÜ’nden kimseyle görüşmedim, bir onay da vermiş değilim” dedi.


Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının taşınma sürecine ilişkin, binaların Kültürpark alanına geçici süreyle taşınmasının üniversite tarafından olumlu bulunduğu bildirilmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi konu hakkında, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her iki binanın Kültürpark Fuar Alanındaki hollere taşınma önerisi, DEÜ Rektörlüğü tarafından olumlu bulundu” açıklamasını yapmıştı.


Bu iddiaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir açıklama yaptı.


Soyer açıklamasında, haberlerin doğru olmadığını kaydetti.


Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Medyada yer alan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin geçici bir süre için Kültürpark’a taşınacağı haberleri doğru değildir. Bu konuyla ilgili DEÜ’nden kimseyle görüşmedim, bir onay da vermiş değilim. Kültürpark’ın geleceği #İzmirBuluşmaları süreciyle belirlenecek” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:12
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