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Başkan Soyer, yüzerek mesaj verdi:

İzmir’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı şenlik havasında kutlandı.

30 Haziran 2019 Pazar 12:40
Başkan Soyer, yüzerek mesaj verdi:

İzmir’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı şenlik havasında kutlandı. Urla Karantina Adası’nda açık su yüzme yarışları gerçekleşti. Kent içi ulaşımda bisiklet kullanmayı tercih eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez yüzerek su sporlarına verdiği önemi de gösterdi.



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Türkiye Yüzme Federasyonu ile Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin bu yıl 7. kez düzenlediği açık su yüzme yarışları, Urla Karantina Adası’nda gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, Türkiye’nin dört bir yanından 18- 69 yaş arası 126 yüzme sporcusu katılarak 2 bin metre mesafede şampiyonluk için kulaç attı. Bu yıl ilk defa takımların da mücadele ettiği yarışlarda, İzmir protokolünün de katıldığı özel bir yarış düzenlendi. İzmir’de denizciliğin ve su sporlarının gelişmesine büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yüzme yarışlarına katılarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm İzmirliler’isağlıklı ve zinde bir yaşam için spor yapmaya davet etti. 35 numarayla yarışan Başkan Soyer, "Centilmence bir yarış olsun" diyerek başladığı yarışı, başarıyla tamamladı.



"Denizden yararlanmamız lazım"


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve vatandaşların alkışları eşliğinde denizden çıkan Başkan Soyer, "Biz denize karadan bakıyoruz. Bu kadar büyük bir hazineyi, zenginliği hayatımızda çok içselleştirmiş değiliz. Daha çok denizle buluşmamız lazım. İzmir’de yaşayanların,gençlerin, çocukların daha çok denizle iç içe olması lazım. Bu hedefe doğru çalışacağız. Bugün yüzmemiz bu adımlardan biri" dedi. 50 metrelik yarışın sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. Türkiye Su Topu Federasyonu İzmir Temsilcisi Uluç Serim yarışı birinci olarak tamamlarken, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım ile İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Müdürü Mehti Bıkmaz da yarışanlar arasındaydı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:40
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