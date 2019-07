Başkan Soyer Kadifekale’de “Üretici Pazarı” açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "kentte refahı büyütme ve adil paylaştırma" hedefi doğrultusunda seçim öncesi açıkladığı projelerden biri daha hayata geçirildi. Şehrin tarihi simgelerinden Kadifekale’de hem üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını, hem de bölgenin marka değerini arttıracak “Pagos Üretici Pazarı” açıldı. Renkli görüntülere sahne olan açılışta konuşan Başkan Soyer, “Şimdi Kadifekale’nin, İzmir’in Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz.Hep beraber göreceğiz ki Kadifekale’nin ışığı pırıl pırıl İzmir’e yansıyacak ve bütün İzmirliler Kadifekale’ye akacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale’nin gün yüzüne çıkması, turizm ve cazibe merkezi olması için planladığı projeler hayata geçiriliyor.Kentte refahı büyütmek ve adil paylaştırmak hedefiyle yola çıkan Tunç Soyer’in ajandasında ilk sırada yer alan Kadifekale’de büyük değişim Pagos Üretici Pazarı’nın açılması ile başladı. Hem üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını hem de bölgenin marka değerinin artmasını sağlayacak Pagos Üretici Pazarı’nın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir milletvekilleri Prof. Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Kani Beko ve Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ile ilç e belediye başkanları, muhtarlar, kooperatif üyeleri ve vatandaşların katılımı ile yaptı.

Kadifekale’den 90 kadın üretici, İzmir genelinden 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin yer aldığı pazarın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Meyve sebzeden peynir, bal ve zeytinyağı gibi ürünlere, tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar pek çok ürünün satıldığı pazara ilgi de büyük oldu.

"Kadifekale’de söz vermiştik; yaptık"

İzmir’in farklı dönemlerine ait tarihsel kalıntılar bulunduran, kentin en önemli simgelerinden,Kadifekale’nin hak ettiği değere kavuşması,turizm ve çekim merkezi olması için kapsamlı program başlattıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Buranın tarihini ve güzelliklerini ortaya çıkarmak önceliklerimizden biri. Seçim dönemindeKadifekale’ye dönük ve İzmir için düşündüğümüz projeleri 3. Cemre buluşmaları adı altında tüm İzmirlilere buradan duyurmuştuk. Daha önce sözünü verdiğimiz gibi Kadifekaleli kadınlar için Pagos Üretici Pazarını açtık. Bu pazar ile birlikte Kadifekaleli kadınlarımızın kıymetli emekleri tüm İzmirlilerle buluşacak. Ayrıca her ilçemizde bir üretici pazarı kuracağız" diye konuştu.

"Kadınlar her alanda var olmalı"

Kadın ev işleri dışında çocukların eğitimi, toplumsal faaliyetler gibi omuzlarında bir yığın yük olduğunu dile getiren Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınların içinde bulunmadığı bütün yaşam alanları eksiktir;tam değildir.Köylüsünden kentlisine kadar sadece alın teri ve emeği ile değil düşüncesiyle toplumsal yaşamı şekillendiren kadınladır.Topluma kadınlar yön verir ancak bugün ülkemizde kadınların öncü rolleri göz ardı ediliyor.Mayasında kadın düşüncesinin, kadının rolünün olmadığı bir toplum parçalanmaya mahkumdur. Ünlü şairimiz Cemal Süreyya, ’Bir kadını ortadan ikiye böl yarısı annedir,yarısı çocuk,yarısı sevgili,yarısı aşk’ demiştir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu amaca yönelik ilk adımı toplu ulaşımda attık. Kadınların düşüncesiyle, emeğiyle yaşamın her alanında olduğunu göstermek için kadın şoförler almaya başladık. Çok yakında Büyükşehir otobüslerinin şoför koltuğunda kadınları göreceksiniz."

İzmir’de tarihi değişim başladı

İzmir’deki tarihi değişim belediye ana ile başladığını söyleyen Başkan Soyer, şunları aktardı:

"Siyasetçiler devlet kavramını kullanır. Toplumu bu kavram üzerinden şekillendirir. Biz İzmir’e “belediye ana” söylemi ile geldik. İzmir’in mahallerinden, sokaklarına, kırlarından tarlalarına her yere ana şefkati ile dokunacağız. İzmir’deki refahı da adil şekilde paylaştıracağız. Temel perspektifimiz anadır,üretendir; kadındır. Sevgili İzmirliler küçüklüğümde ailem beni elimden tutar turistlerle konuşmam için Kadifekale’ye getirirdi. Çünkü Kadifekale turist otobüsleriyle doluydu.Dünyanın her yerinden gelen turistlere ev sahipliği yapardı. Şimdi Kadifekale’nin, İzmir’in Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz.Hep beraber göreceğiz ki Kadifekale’nin ışığı pırıl pırıl İzmir’e yansıyacak ve bütün İzmirliler Kadifekale’ye akacak. Şimdi alışveriş zamanı. Şimdi el b irliği ile üretici kadınlarımızın ürettiklerini evlerimize taşıyacağız. Göreceksiniz ki her şey çok daha güzel olacak. İlçe belediyelerimizle birlikte el ele,hep beraber çok daha güzel bir İzmir yaratacağız. Onun için İzmirlilere buradan sesleniyorum. Bizim kolumuza girip bize el verin, desteğinizi esirgemeyin asla sizi mahcup etmeyeceğiz".

Testi kırdı

Konuşmasının ardından üretici kadınlarla birlikte pazara bereket getirmesi için testi kıran Başkan Soyer, üretici pazarını gezerek alışveriş yaptı. Sivil Toplum Kuruluşları Birliği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’e Köy-Koop Başkanı olarak kooperatifleşmeye desteklerinden ötürü el emeği damal bebeği hediye etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlinin pazara kolay ulaşabilmesi için Konak Bahribaba otobüs durağından Kadifekale’ye giden 33 numaralı hattın sefer sıklığını 15 dakikaya çıkardı. İzmirliler’i kentin en önemli değerlerinden Kadifekale ile yeniden buluşturacak üretici pazarı her cumartesi, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlere de ev sahipliği yapacak.

24 asırlık tarih

Eski İzmir (Smyrna) dışında kentin Pagos’ta (Kadife Dağı) yeniden kurulduğu alan. MÖ 4’üncü yüzyılda kurulan kentte bugüne kadar varlıklarını sürdüren Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunuyor. Kadifekale, şehrin güneyinde 186 metre yükseklikteki bir tepe üzerinde yer alıyor. Eski adı “Pagos” olan Kadifekale’de yaşayan Amazon kadınlarının, dağın eteklerinden inip, hâkimiyetlerini uzun yıllar burada sürdürdükleri rivayet ediliyor. Bu kale Büyük İskender’in generallerinden “Lymachos” tarafından yaptırılmış ve günümüzde de bu döneme ait kalıntılara rastlanmakta. Kadifekale’den günümüze yalnızca kalenin batısındaki beş kulesi ile güneyindeki duvarlarının bir bölümü kaldı.