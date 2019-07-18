0553 313 94 23

Başkan Soyer, Kadifekale’de “üretici pazarı” açıyor

Seçim çalışmaları sırasında her ilçede üretici pazarı açmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konudaki ilk adımı Kadifekale’de atıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
Başkan Soyer, Kadifekale’de “üretici pazarı” açıyor

Seçim çalışmaları sırasında her ilçede üretici pazarı açmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konudaki ilk adımı Kadifekale’de atıyor. Her cumartesi Kadifekale surları içinde kurulacak Pagos Üretici Pazarı 20 Temmuz’da açılıyor. Başkan Soyer’in de katılacağı ve 10.00’dan itibaren açık olacak pazar için 33 numaralı Kadifekale hattı Konak Bahribaba otobüs durağından 15 dakikada bir hareket edecek.



Seçim öncesi üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturacak üretici pazarlarını kent genelinde yaygınlaştıracaklarını söyleyen Başkan Soyer ilk adımı Kadıfakele’de atıyor. Kadifekale’nin tarihi surları içinde 20 Temmuz’dan itibaren her cumartesi kurulacak Pagos Üretici Pazarı, Kadifekale’yi de yeniden kentin cazibe merkezlerinden biri yapacak. Kadifekale’den 90 kadın üretici, İzmir genelinden 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunacağı pazarda meyve sebzeden peynir, bal ve zeytinyağı gibi ürünlere, tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar çok zengin bir ürün çeşitliliği olacak. Civar bölgelerden gelecek küçük üreticilere lojistik destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlinin pazara kolay ulaşabilmesi için de Konak Bahribaba otobüs durağından Kadifekale’ye giden 33 numaralı hattın 15 dakikada bir hareket edeceğini duyurdu. İzmirliler’i kentin en önemli değerlerinden Kadifekale ile yeniden buluşturacak üretici pazarı, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlere de ev sahipliği yapacak.



Bölge kadınları için üretici kooperatifi


29 Haziran’da Kadifekale’de temizlik seferberliği başlatarak vatandaşla beraber sokakları süpüren Başkan Tunç Soyer, bölgede oturan kadınları kendi mahallelerini temizlemek için belediyede istihdam edeceklerini, kadınların evlerde yaptıkları midyeleri satacakları bir restoran açacaklarını, ayrıca bölgeye bir Teleferik kazandırmayı hedeflediklerini söylemişti. Kadifekale’yi, bölge halkını da işin içine katarak kalkındıracaklarını vurgulayan Soyer, öncelikle kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi için çalışacaklarının altını çiziyor. Bu kapsamda Kadifekaleli kadınları içine alacak bir üretici kooperatifi kurmak üzere çalışmalar başlatıldı. Kooperatif çatısı altında üretmeye başlayan kadınlara, zaman içinde üretimlerini çeşitlendirebilecekleri eğitimler verilmesi de planlanıyor.



Kadifekale örneğinde hayat bulacak


İzmir Büyükşehir Belediyesi, antik kaynaklarda Pagos olarak adlandırılan Kadifekale’nin yeniden kentin cazibe merkezi olması için kapsamlı bir program da başlatacak. Bu kapsamda Kadifekale’nin tarihi ve doğal dokusunun yenilenmesi, Antik Roma Tiyatrosu’nun ortaya çıkarılması için çalışmalar hızlandırılacak. Pagos Üretici Pazarı’nın yanı sıra bölgede kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlenecek. Böylece kentin refahını tarihinden ve köklerinden gelen güçle artırmak, refahı kentin kılcallarına yaymak, İzmir’i bir kooperatifler şehri haline getirmek ve kadınları ekonomiye dahil etmek gibi pek çok hedef Kadifekale örneğinde hayat bulacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
  1. doğa
  2. sanat
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GittiGidiyor'dan Garanti BBVA'ya özel 75 TL'ye varan Bonus kampanyası
    1. GittiGidiyor'dan Garanti BBVA'ya özel..
    2. Hafter 3 ülkenin desteğiyle yasağı..
    3. Türkiye’ye değer katıyor
    4. Kayserili Muaythai sporcularından..
    5. Kalp hastalıkları doğuştan olabiliyor
    6. Diş çürüğü oluşumuna dikkat
    7. Lokman Gör Alanyaspor’da
    8. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo..
    9. 16. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi
    10. Türkerler VEPSAŞ sorunu çözdü
    11. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde..
    12. Mersin'de uyuşturucu satıcılarına..
    13. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yazın..
    14. (Özel) Şişli’de kadın sürücünün küçük..
    15. Rüya uçak Bali’de
    16. 3 boyutlu gülüş tasarımı mutluluk..
    17. İstanbul’da piyasaya sahte para sürmek..
    18. Sağlıklı, uzun ve dolgun kirpiklere..
    19. Borsa güne yatay başladı
    20. Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’