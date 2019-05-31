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Başkan Soyer, belediye personeli ile bayramlaştı

Belediye personelinin bayramını kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de hiçbir büyükşehir belediyesinin almadığı yüksek oyla seçildiklerini belirterek, “Bu sonuçlar İzmir’den beklenen umudun göstergesidir.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:32
Başkan Soyer, belediye personeli ile bayramlaştı

Belediye personelinin bayramını kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de hiçbir büyükşehir belediyesinin almadığı yüksek oyla seçildiklerini belirterek, “Bu sonuçlar İzmir’den beklenen umudun göstergesidir. Bu bir zafer değil,üstlendiğimiz sorumluluktur. Bize düşen görev bu sorumluluğa layık olmaktır. Sizlere sonuna kadar güveniyorum. Biz bir aileyiz. Omuz omuza, kol kola girerek aydınlık gelecek için çalışacağız. Bu görev İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne düşmektedir” dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Belediye önünde iç avluda düzenlenen törende konuşan İzmir Başkan Soyer, Türkiye’deki değişimin İzmir’den başlayacağını belirterek omuz omuza,dayanışma içinde çalışacaklarını vurguladı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını zafer değil, üstlenilen bir sorumluluk olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi onurlu ve sorumluluğu çok yüksek bir görev üstlendim. Seçim sonuçlarının iki şekilde değerlendirilmesi lazım. Birinci si; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerin İzmir halkı tarafından takdir edildiği, ikincisi ise İzmir halkının çok daha fazla şeyler beklediği yönünde. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri bir zafer değil,üstelendiğimiz sorumluluk demektir. Hepimize düşen görev bu sorumluluğa layık olmaktır. Bu sadece İzmir’in taşıdığı umut değil; Türkiye’nin geleceğinin umududur. Türkiye’de hiçbir büyükşehir belediyesinin almadığı kadar yüksek oyla seçildik” dedi.



“Bu güvene layık olacağız”


Türkiye’nin aydınlık geleceğinin lokomotifinin İzmir olacağını ifade eden Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Bugüne kadar ki çalışmanızla her türlü övgüyü hak ediyorsunuz. Ama bundan sonraki çalışmalarınız çok daha önemli olacak.Çünkü artık İzmir sadece İzmir değil. İzmir Türkiye’nin umududur. Yüzde 58 oy,sadece Tunç Soyer’e verilen oy değil,İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesine duyulan güven; beklenen sorumluluk demektir. Buna hep birlikte çalışarak layık olacağız” diye konuştu.



“Güveninizi, sevginizi, sempatinizi her yerde hissediyorum”


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kapısından içeri girdiğinden beri her yerde personelin güvenini, sevgisini ve sempatisini hissettiğini ifade eden Başkan Soyer, “Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Buna layık olmak için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.



“Sizi ailem olarak görüyorum”


Bütün İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına sonuna kadar güvendiğini ve bayramdan sonra yoğun bir tempoya gireceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözlerini şöyle tamamladı:


“Sizden tek beklentim birbirinize sahip çıkmanız,kol kola girmeniz ve birbirinizin eksiğini kapatmanız. Türkiye değişecekse bu değişim İzmir’den olacak. Tüm Türkiye bunu İzmir’den bekliyor. Kimsenin sahip olmadığı kadar bir enerjiye ve güce sahibiz. Biz bu güçle çok daha fazlasına muktediriz. Yeter ki omuz omuza dayanışma içinde olalım;birbirimize sahip çıkalım. Her şey çok güzel olacak. Tüm kalbimle sizi ailem olarak görüyorum ve görev yaptığım sürece de böyle görmeye devam edeceğim.”

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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