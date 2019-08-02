Başkan Soydan Azerbaycan - Avrupa doğalgaz boru hattında incelemelerde bulundu AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri ilçesinden geçmekte olan Azerbaycan-Avrupa doğalgaz boru hattında incelemelerde bulundu.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri ilçesinden geçmekte olan Azerbaycan-Avrupa doğalgaz boru hattında incelemelerde bulundu.

Azerbaycan - Avrupa doğalgaz boru hattının Pazaryeri ilçe sınırlarında boruların gömüleceği yerlerde incelemeler yapan Soydan, yaptığı açıklamada, “Pazaryeri ilçesi sınırlarında yaklaşık 19 kilometreye yakın doğalgaz boru hattı geçmektedir. Pazaryeri ilçemizde kırsal alanda çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz borular döşenecek güzergâha getirildi ve kısa zamanda Pazaryeri ilçemiz sınırlarında döşenmeye başlanarak Azerbaycan’dan Avrupa’ya uzanan doğalgaz boru hattında ilçemiz köprü olacaktır. İlçemiz ile ilgili kısımda çalışmaları yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

Azerbaycan - Avrupa doğalgaz hattı Türkiye’de Bilecik dâhil 20 ilden geçecek ve toplam uzunluğu 3 bin 500 kilometre olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.