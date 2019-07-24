0553 313 94 23

Başkan Söğüt, “Yol haritamızı birlikte belirliyoruz”

Körfez Belediyesi’nin 2020-2024 yılları arasındaki yol haritasını belirleyeceği Stratejik Plan çalışmaları kapsamında ‘Dış Paydaş Çalıştay’ı gerçekleştirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:27
Başkan Söğüt, “Yol haritamızı birlikte belirliyoruz”

Körfez Belediyesi’nin 2020-2024 yılları arasındaki yol haritasını belirleyeceği Stratejik Plan çalışmaları kapsamında ‘Dış Paydaş Çalıştay’ı gerçekleştirildi.


Körfez Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Esnaf Odası Başkanı Başkanı Yahya Öztürk, muhtarlar, STK temsilcileri ve kaymakamlık kurum amirleri katıldı.


Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Globalleşen dünya üzerinde varlığının sürdüren tüm sektörlerin başarılı olabilmeleri ve geleceğe güvenli adımlarla ilerleyebilmeleri için uzun ve orta vadeli planlamalarını yapmaları ve bu planlar doğrultusunda oluşturulmuş olan hedeflere uymaları zorunlu hale gelmiştir. Körfez Belediyesi’nin gerçekleştirdiği dış paydaş toplantısı da bu anlamda önemlidir” dedi.


‘Ortak akıl ve birlikte hareket etme’ anlayışının önemine değinen Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Toplantı ile kurumların hangi noktalarda örtüşeceği, hangi noktalarda çelişeceği, kurumların belediyemizden beklentileri gibi pek çok soru da bugün cevaplanmış olacak ve belediyemizin çalışmalarına önemli katkı sunacaktır” diye konuşu.


Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ün ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kürsüye geldi. Başkan Söğüt, “2020-2024 yılları arasında Körfez ilçemizi bugünkü noktasından hangi noktaya taşıyacağımızı birlikte istişare edeceğiz. Körfez hem bölgesinde hem de ülkemiz açısından çok stratejik bir konumda. Sanayisi ile demir ve deniz yolları ile ülkemize çok büyük bir katma değer katıyor. Herkesin fikrine önem veriyoruz. Her birinizin düşüncesi bizler için kıymetli, önemli. Birlikte yönetirsek başarılı oluruz. Her birimiz ilçemiz için ayrı bir değer ve önemlisiniz” şeklinde konuştu.


Yaşam olan her noktasına, her santimetrekaresine, her canlısına hizmetimizi götürmek için gece gündüz çalışacağız. Bugün 5 yıllık yol haritamızı birlikte belirliyoruz. Stratejik plan çalışmamız ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt’ün ardından Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk’te kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Toplantı daha sonra moderatör Banu Yüksel’in soruları ve anlatımı ile devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Bisiklet Turu
    1. Fransa Bisiklet Turu
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. Yeni Malatyaspor teknik direktörü..
    4. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    5. Çorum il Koordinasyon kurulu..
    6. Ergene Belediyesinden sünnet..
    7. Alaca’da lavanta hasadı başlandı
    8. Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP..
    9. Kiralık ev tartışmasında anne-oğul..
    10. Alaplı OSB’de ilk fabrika temeli atıldı
    11. "Bir halkı dili ayakta tutar"
    12. May: “Başbakan olmak ağır bir onurdur”
    13. Avustralya'da listeria enfeksiyonundan..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    15. Motoruna el konulunca binaya çıktı
    16. Annenin büyük acısı
    17. Kan donduran itiraf: Bin 588 Türk'ü..
    18. Piyasalarda gün sonu
    19. Başkan Bozkurt’un 24 Temmuz Basın..
    20. Başkan Kılınç gazetecilere 24 Temmuz..
    21. Alaca’da Çörekotu yeni gelir kapısı..
    22. Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a..
    23. Ergene’de kilit parke taş ve kaldırım..
    24. TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
    25. “Dönüşüme ayak uyduramayan ticari..
    26. Anne Bulat’a son görev
    27. Karacabey boğazında hortum paniği
    28. PKK'nın Kandil'deki barınak ve..
    29. Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi..
    30. Kocaeli’de 11 bin 150 hayvan sağlığına..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti