Başkan Söğüt, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda

Petkim Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katılan Başkan Şener Söğüt, “Sizlerden gelecekte çok şey bekliyoruz. Bilim yolunda sizlerin her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Petkim Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katıldı. Okul Müdürü Murat Şendoğan tarafından karşılanan Başkan Şener Söğüt, okulun spor salonunda öğrencilerin icatlarını sergilediği stantları gezdi. Güçlü Türkiye’nin inşasında çocuklarımızın ve gençlerimizin önemli rol oynayacağını Başkan Şener Söğüt, “Bilim yolunda öğrencilerimizin yaşadığı heyecanlarının ortağı ve destekçisiyiz" dedi.

“Öğrencimizin bireysel olarak hazırladığı projeleri büyük bir dikkatle inceledik ve dinledik. Onlardan gelecekte çok şey bekliyoruz” diyen Başkan Şener Söğüt, "Geleceğimiz olan yavrularımız için ne yapsak azdır. Onların başarılı olması, vatanına milletine hayırlı bir evlat olması için hizmetlerimizi adeta seferber ettik. Bu seferberliğimiz de her zaman çocuklarımızın hayallerinin peşinden koşması, hayallerinden vazgeçmemesi önemli. Çünkü buradaki gençlerimiz, Türkiye’nin geleceği” diye konuştu.

Başkan Şener Söğüt daha sonra stantları gezdi ve çocuklardan projeler hakkında bilgi aldı.