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Başkan Söğüt sergi açılışına katıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Dr.

21 Haziran 2019 Cuma 17:02
Başkan Söğüt sergi açılışına katıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ile birlikte Petkim Park Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri tarafından düzenlenen sergi açılışına katıldı.


Açılışta ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Halk Eğitim Müdür Vekili Nilüfer Özdemir,Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can’ın eşi Şengül Can, kurs eğitmenleri ve kursiyerler katıldı. Serginin açılış kurdelesi protokol üyeleriyle birlikte kesildi.


“Bu güveni kazandırıyoruz”


Halk Eğitim Merkezi’nin verdiği kursların toplumun eğitimde önemli olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Vasıflı bireylerin önce kendine olan güveni artar daha sonra da yarınlarına daha güvenli bir şekilde devam eder. Bu kurslarımız vatandaşlarımıza sadece el becerisi kazandırıp meslek edindirmiyor, ayrıca bu güveni insanlarımıza kazandırıyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Aile ekonomisine katkı


Ülke ekonomisine çalışarak katkıda bulunan kadınların ailenin temelini oluşturduğu da sözlerine ekleyen Başkan Şener Söğüt, “Halk Eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerimizin edindikleri mesleği iş hayatına dönüştürmesi, hem ülke ekonomisine hem kendi aile ekonomisine katkı sağlaması için onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Protokol üyeleri daha sonra sergideki el emeği ürünleri inceledi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:02
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