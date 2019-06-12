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Başkan Söğüt, “Sanat Sokakları oluşturacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede farklı noktalarda sanat sokakları oluşturacaklarını söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:53
Başkan Söğüt, “Sanat Sokakları oluşturacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede farklı noktalarda sanat sokakları oluşturacaklarını söyledi.


Körfez Halk Eğitim Merkezi’nin yılsonu sergisi Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda gerçekleştirildi. Sergi açılışına; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Nilüfer Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Halk Eğitim Merkezi kurslarının önemine değindi. Söğüt, “Halk Eğitim Merkezleri adeta bir halk üniversitesi. Bizler de bu gözle bakıyoruz ve her zaman desteğimizi sunuyoruz. Bilim ve teknoloji çağındayız ama el sanatlarının unutulmaması da önemli. Halk Eğitim Merkezimiz bu konuda önemli bir görev üstleniyor” dedi.


20 bin kursiyer var


Başkan Söğüt, “Körfez’de de Halk Eğitim Merkezi önemli çalışmalar yapıyor. 20 bine yakın kursiyerimiz diploma aldı, mezun oldu. Bu önemli bir başarı” diye konuştu.


Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da konuşmasında kursiyerlere azimlerinden dolayı teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri kursiyerler tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:53
  1. sergi
  2. sanat
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