0553 313 94 23

Başkan Söğüt, "Önceliğimiz eğitim olacak"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nde yetkililerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 15:55
Başkan Söğüt, "Önceliğimiz eğitim olacak"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nde yetkililerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nde incelemelerde bulundu. İlk olarak kampüste yer alan Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Şule Kılcı ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Başkan Söğüt, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Kampüsü gezen Başkan Söğüt, kampüsün Körfez için önemli olduğuna değindi.


Körfez Belediyesi tarafından yapılarak üniversiteye teslim edilen ve eğitim öğretime başlanan kampüs ile ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, “Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için eğitime büyük önem veriyoruz. Onların daha modern şartlar adlında eğitim alması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerimizde de çocuklarımız ve gençlerimiz her zaman ön planda olacak” dedi.


İlçe genelinde yaptığımız çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarına artı değer katmaya çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, “Onların daha iyi ve daha nitelikli eğitim almaları için de kurumlara her türlü desteği sunuyoruz. Yaptığımız projeleri de ‘yaptık, tamam’ diyerek bırakmıyoruz. Sürekli olarak takip ediyoruz, iletişim halinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Germencik’in yeni logosu meclisten onay aldı
    1. Germencik’in yeni logosu meclisten..
    2. Zorunlu trafik sigortasının yeni..
    3. Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü
    4. OKÜ Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül..
    5. Muammer sağlık kontrolünden geçti
    6. Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak..
    7. Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?
    8. Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga..
    9. Azez'de duygulandıran görüntüler!..
    10. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    11. TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki
    12. Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    13. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    14. Diyarbakır'da feci olay! Biçerdöverin..
    15. El emeği mozaikler sergide buluştu
    16. El emeği mozaikler sergide buluştu
    17. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    18. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    19. Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB..
    20. Yörüklerden Başkan Özcan’a ziyaret
    21. Akçadağ’da kenevir operasyonu
    22. Milli Mücadele kahramanı "Kara Fatma"..
    23. Nijerya'daki şiddet olaylarında bir..
    24. Nijer’de orduya saldırı: 18 ölü
    25. Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda
    26. Kilo şikayetiyle gitti! Karnından 8..
    27. Protein tozu zararlı mıdır?
    28. Başkan Erdoğan onayladı! 16 alan kesin..
    29. "Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90..
    30. Altınordu Başkanı'ndan Nihat Özdemir'e..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız