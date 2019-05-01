Başkan Söğüt işçileri yalnız bırakmadı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde mesai başında olan temizlik işçilerini ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile birlikte 1 Mayıs’ı çalışan işçilerle birlikte kutlayan Başkan Şener Söğüt, “Emeği ve alın teriyle Körfez’in büyümesine, gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan çalışan emekçilerimizin bayramını kutlayarak işlerinde kolaylıklar diledik. Bizim ortak hedefimiz, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını vermektir. Ben en üst kademeden en alt kademede tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu anlayışla ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde üretime katkı sağlayarak, var gücüyle çalışan tüm işçilerimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi. İşçilerde Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.