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Başkan Söğüt, “Hizmet aşkımız kenti kuşatacak”

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03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:02
Başkan Söğüt, “Hizmet aşkımız kenti kuşatacak”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Ulaşım Müdürlüğü’ne ait atölyelerin yer aldığı teknik hizmetler şantiyesini gezdi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Ulaşım Müdürlüğü’ne ait atölyelerin yer aldığı teknik hizmetler şantiyesini gezdi, incelemelerde bulunarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Şener Söğüt’e Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve müdürler de eşlik etti. Körfez’de çok güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini ve şimdi bunlara yenilerinin ekleneceğini belirten Başkan Söğüt, “Sizler arka planda görünen ama bu kent için varınızı yoğunuzu ortaya koyan gizli kahramanlarsınız. Hepimizin ortak çabası daha güzel bir Körfez. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmayı sürdüreceğiz. Sizler de bu ortak çabanın önemli birer unsurusunuz. Yapılan her eserde katkınız var. Fazla göz önünde bulunmasanız da arka plandaki bu belediyenin kahramanlarısınız” diye konuştu.


“Birbirimizi sevmek, şehrimizi sevmek tüm hizmetlerin de hızla ilerlemesine vesile olacaktır” diyen Başkan Şener Söğüt, “Biz; şehrimize ve milletimize hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Körfez’e hizmet etmek de en büyük aşkımız. Körfez’in bir ucundan bir ucuna, halkımızı kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:02
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