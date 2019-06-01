Başkan Söğüt esnaflarla iftarda buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ağadere esnafı ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Cadde üzerinde gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu iftar programı öncesi esnaflarla tek tek sohbet eden Başkan Söğüt, bu tür birlikteliklerin önemine değindi. İftara sadece esnaf ve personel değil, bayram alışverişi için Ağadere Caddesi’nde bulunan vatandaşlar da katıldı.

İftar programı sonrası kısa bir konuşma gerçekleştiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Ramazan’ın sonuna doğru geldi. Tüm hemşehrilerimin bayramını şimdiden kutluyorum. Böylesine güzel bir iftar sofrasını bize hazırlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu sofrada sizlerle birlikte olmak bizler için de gerçekten mutluluk verici. Panayırımızın açılışını gerçekleştirdik. Esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Amacımız Körfez’deki ticaretin daha da canlanması. Düzenlediğimiz panayır da inşallah buna vesile olur. Sizler bu kentin ekonomik gelişimine katkı sunuyorsunuz. Bizler şehrin menfaatlerine olan tüm çalışmaların yanındayız” ifadelerini kullandı.