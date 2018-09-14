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Başkan, Soçi'de Putin ile İdlib zirvesi yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü İdlib konusunu görüşmek üzere Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

14 Eylül 2018 Cuma 16:52
Başkan, Soçi'de Putin ile İdlib zirvesi yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Erdoğan'ın, Pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentine giderek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği belirtildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib konusunda Rusya ve İran ile üçlü düzeyde görüşmeler yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Terörle mücadele konusunda herkesle işbirliğine hazırız. Ama terör örgütü ile mücadele kisvesi altında ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış, huzur getiremeyiz" ifadelerini kulandı.

ERDOĞAN SOÇİ'YE GİDİYOR

"En son Tahran zirvesinde de çabalar sarf ettik. Son günlerde farklı ülkeler ve Suriye'deki aktörlerle temastayız." şeklinde konuşan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde İran ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. BM'de de bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin bu çabalarına da tüm dünya ve kurumlardan da ciddi bir destek gelmektedir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentine giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:52
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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  • AhmetAhmet1 sa önce
    Reis şuna iki tokat salla da kendine gelsin, beynindeki cinler kaçsın, kısa devre yapmışsa fabrika ayarlarına dönsün
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