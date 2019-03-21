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Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye Cami yenilendi

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Atatürk Mahallesinde bulunan Hüseyniye Cami cemaatine verdiği sözü yerine getirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:48
Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye Cami yenilendi

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Atatürk Mahallesinde bulunan Hüseyniye Cami cemaatine verdiği sözü yerine getirdi. İstinat duvarından, gölgeliğine, boyasından, panel çitine kadar komple çevre düzenlemesi yapılan cami yenilenirken, Başkan Şirin, çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.


Turgutlu Belediyesi geçen haftalarda yapımına başladığı Hüseyniye Cami çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Cami çevresinin Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ile çok daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Mahalle sakinlerimizin cami çevre düzenlemesine dair talepleri vardı. Hemşehrilerimizin davetleri üzerine buradaki eksiklikleri incelemiş bu doğrultuda harekete geçmiştik. İstinat duvarından, korkuluğuna, gölgeliğinden boyasına, panel çitinden çevre düzenlemesine kadar sil baştan bir çok alanda yenilemeyi gerçekleştirdik. Göreve ilk geldiğimiz günden bugüne camilerimizde yaptığımız çalışmalarda kat ettiğimiz mesafe ortada. Hem mahallemize hem de cami cemaatimize hayırlı olsun. Turgutlu Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.


Cami İmam Hatibi Ali Rıza Yeşilkaya da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Şirin’e teşekkür ederek, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizlerin isteğini kırmadı, yerine getirdi. Camimizin çevresi bambaşka bir görünüm kazandı. Halka hizmet Hakk’a hizmettir. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.



Musacalı Mahallesine çifte hizmet yüz güldürdü


Turgutlu Belediyesi, Musacalı Mahallesinde bulunan düğün salonu ve köy kahvehanesi sil baştan yenileyerek, mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Musacalı Mahallesinin sosyal alanlarından olan düğün salonu ve köy kahvehanesinde yenileme çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bizler 5 yıldır uzak-yakın ayrımı demeden 61 mahallemize eşit hizmet anlayışı çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda Musacalı mahallemizde yer alan düğün salonumuzda ve köy kahvehanemizde geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdik. Düğün salonumuzun kapıları, pencereleri, oyun pisti, korkulukları, iç dış boyası, bay-bayan tuvaletleri, soyunma kabinleri sil baştan yenilendi ve nezih bir görünüme kavuşturuldu. Aynı şekilde köy kahvehanemizde de iç ve dış cephesi boyanarak güzel bir görünüm kazandı. Sosyal alanlar diye tabir ettiğimiz ve vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı bu alanları sil baştan yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sundu. Yaptığımız çalışmalar mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.


Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, Turgutlu Belediye Başaknı Turgay Şirin’e teşekkürlerini sundular.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:48
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