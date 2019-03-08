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Başkan Şirin’den kadınlara 8 Mart çiçeği

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Turgutlulu kadınlara çiçek hediye etti.

08 Mart 2019 Cuma 17:34
Başkan Şirin’den kadınlara 8 Mart çiçeği

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Turgutlulu kadınlara çiçek hediye etti. Yaklaşık 5 bin adet saksı çiçeğinin kısa sürede tükendiği etkinlikte Başkan Şirin’in sürpriz jesti karşısında mutluluklarını ifade eden kadınlar nezaketlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.


Turgutlu Belediye Etkinlik Binası bahçesinde düzenlenen etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yoğun kalabalığın olduğu alanda kadınlara çiçek takdimi yaptı. Başkan Şirin’e eşi Bahar Şirin’in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Gürhan Bostan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sibel Nevin Baş, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Senem Yıldız Ateş de eşlik etti.


Yaklaşık 5 bin adet saksı çiçeğin hediye edildiği etkinlikte kadınlarla tek tek tokalaşan Başkan Şirin, kısa süreli sohbet etme imkanı da buldu. Hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleşen 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği dolayısıyla memnuniyetini ifade eden farklı yaş gurubundaki kadınlar düşünceleri ve nezaketinden dolayı Başkan Şirin’e teşekkür etti. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla elde edilen çiçekleri hediye eden Başkan Şirin, “Böylesi güzel ve anlamlı günde kadınlarımızı rengarenk çiçeklerle karşılamak istedik. Bu noktada da ilçemizin dört bir yanını renklendiren Park Bahçeler Müdürlüğümüzün özenle yetiştirdiği farklı türde yaklaşık 5 bin adet saksı çiçeği kadınlarımıza armağan ettik. Turgutlu Belediyesi olarak bu özel günlerinde kadınlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bizlere” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:34
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