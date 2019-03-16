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Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri açıkladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, katıldığı bir televizyon programında 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri açıkladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:05
Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri açıkladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, katıldığı bir televizyon programında 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri açıkladı.

 

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, katılığı televizyon programında görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri açıkladı. Yeni dönemde yapacakları projeleri de paylaşan Başkan Şirin, "Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde Turgutlu Belediyesi’nin devir ile birlikte yüzde 88 bir ortaklığı var. Yönetim noktasında hep şunu söylemiştik. Turgutlu’nun çıkışı istihdamdır. Ekonomik anlamda bu çıkışı sağlayacak olanda OSB’dir. Turgutlu OSB’ye yatırımcıyı çekmek zorundayız. Turgutlu ancak bu şekilde kendi kabuğunu kırabilir. Turgutlu’nun öncelikle OSB’nin alt yapı yatırımlarını bitirmesi gerekiyordu. Çünkü alt yapınız varsa, enerji ile sıkıntınız yoksa, arıtmanız ile ilgili bir probleminiz yoksa yatırımcı geldiğinde bunlara bakıyor. Bir de merkeze, limana, hava alanına yakınlığına bakıyor. Geçmişte bunlara bakıldığında maalesef yolları ve bir takım sıkıntıları olan bir OSB’deydik. Bu Organiza Sanayi Bölgemiz’in alt yapısı, yolları sıkıntılıydı. Bunları komple elden geçirdik. 2014’te göreve başladığımızda 18 milyon liralık yatırım yapılan bir OSB vardı. Bu 5 yıllık görev süresi içerisinde ihtiyaç duyulan yağmur suyu, içme suyu, elektrik, yolları ve alt yapısıyla beraber toplamda 85 milyon liralık bir yatırım bölgemizi çok daha iyi bir konuma getirdi. Kısacası OSB’de artık alt yapı ve yollar ile sıkıntıyı bitirdik" dedi.

 

Turgutlu OSB’nin arıtmasıyla ilgili son aşamaya gelindiğini belirten Başkan Şirin, "Bugün arıtmasıyla ilgili son aşamaya geldik. İzinlerini aldık, arsasını aldık. Bu sorunu da artık çözüme kavuşturuyoruz. Turgutlu OSB artık yatırımcının arsa talep ettiği, bölgenin göz bebeği konuma geldi. Şimdi artık istihdam ve kaliteli yatırımcıları çekme konusunda tercih edilebilir konumdayız. Turgutlu’ya artık amiral gemileri gelsin istiyoruz. Hatırlarsanız bir BMC konusu gündeme gelmişti. Davullar çalındı oynandı ama gelmedi. Burada bizim Turgutlu’muz için yapacağımız şey istihdamı sağlayacak büyük amiral gemileri ile görüşmek ve onları Turgutlu’ya çekmek olacak ve bu görüşmeler de yapılıyor. Hali hazırdı OSB’de şuanda 4 binden fazla işçi kardeşimiz çalışıyor. Yapımı devam eden yatırımlarımız var bunlar da hizmete girdiğinde bu sayı daha da artacak” dedi. OSB’nin borç durum ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Şirin “Biz 2014 yılında devraldığımızda OSB’nin kasasında 3 milyon 900 bin lira para vardı. Şuanda 2018 yılı aralık ayı itibariyle kasamızda olan para 11 milyon liradır. Yani Turgutlu OSB’nin borçlu olduğunu söyleyenlere bu rakamlar verilecek en güzel cevaptır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:05
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