Başkan sevgisi seçmene şarkı besteletip klip çektirdi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kasaplık yapan Ahmet Namlı, yaklaşan yerel seçimler öncesinde mevcut belediye başkanı ve aynı zamanda seçimlerde yeniden aday gösterilen Mustafa Çöl’e şarkı besteleyerek klip çektirdi.

İlçede kasaplık yapan Ahmet Namlı, gönül verdiği AK Partili Belediye Başkanı ve AK Parti’den Belediye Başkan adayı Mustafa Çöl için sözlerini kendi yazdığı şiire klip çektirdi. Klibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak Belediye Başkanı Mustafa Çöl’e farklı bir hava katan Namlı’nın klibinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Mustafa Çöl ve Ahmet Namlı’nın fotoğrafları yer alıyor.

İHA muhabirinin telefon ile ulaştığı Ahmet Namlı, "AK Parti’nin ülkemize yaptığı hizmetler ve Belediye Başkanımız Mustafa Çöl’ün ilçemize 5 yıldır yapmış olduğu hizmetleri bir beş yıl daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için böyle bir şey yaparak Belediye Başkanı Mustafa Çöl’e destek vermek istedim. İlçe dışındaki bir müzik şirketine yazdığım şiiri göndererek besteletip klip çektirdim" dedi.