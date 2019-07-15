Başkan Sever’e plaket takdim edildi
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’e Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından plaket takdim edildi.15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’e Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından plaket takdim edildi.
Söğüt’te gerçekleştirilen Yıldız Minikler Bay Bayan Milli Takım seçmeleri dolayısıyla Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’e Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından plaket takdim edildi. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "İlçemizde gerçekleştirilen Yıldız Minikler Bay Bayan Milli Takım seçmelerinin son gününde Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından bizlere plaket takdimi yapıldı. Turnuvada milli takıma seçilen tüm sporcularımıza bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilerim" dedi.
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