Başkan Sever’e hayırlı olsun ziyaretleri Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’e makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’e makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Sever’i Osman Gazi Federasyonu Genel Başkanı Beylerbeyi Niyazi Çapa ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Bursa Kızıklar Federasyonu Başkanı İzzet Güngör ziyarette bulundular. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever konuklarına teşekkür etti.

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